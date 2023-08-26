ISW: В районе Роботиного армия РФ воюет без ротаций и подкреплений
ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Роботиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
Кроме этого, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска достигли неопределенных успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретуватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).
Отмечается, что один известный российский "военкор" выразил обеспокоенность способностью уставших боями российских войск защитить себя от возможных будущих атак со стороны Украины в районе Роботиного (10 км к югу от Орехова) на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть. Роботиного. Он утверждает, что многие российские военнослужащие, воюющие под Роботиным, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и что эти подразделения борются с нехваткой подкреплений на передовой.
Это утверждение подтверждает оценку аналитиков, что воюющие на западе Запорожской области российские войска обороняются от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или значительного подкрепления.
- 21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
- 22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
- Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
- В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении.
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