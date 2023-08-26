ISW: В районе Роботиного армия РФ воюет без ротаций и подкреплений

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Кроме этого, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска достигли неопределенных успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретуватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Отмечается, что один известный российский "военкор" выразил обеспокоенность способностью уставших боями российских войск защитить себя от возможных будущих атак со стороны Украины в районе Роботиного (10 км к югу от Орехова) на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть. Роботиного. Он утверждает, что многие российские военнослужащие, воюющие под Роботиным, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и что эти подразделения борются с нехваткой подкреплений на передовой.

Это утверждение подтверждает оценку аналитиков, что воюющие на западе Запорожской области российские войска обороняются от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или значительного подкрепления.