Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что такой шаг армия РФ использует в надежде удержать оккупированную территорию в районе Бахмута и сохранить "информационную победу".

Эксперты Института предполагают, что в случае если такого подкрепления для оккупантов будет недостаточно, российское командование может столкнуться с тяжелым выбором: оказаться в рискованном положении в Херсонской или Луганской областях или начать отводить силы с юга Украины.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей 1 июля сообщил, что войска РФ недавно перебросили свой неназванный полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) с Лиманского направления на Бахмутское. На геолокационных кадрах, опубликованных 30 июня, видно, как 137-й гвардейский воздушно-десантный полк ВС РФ (106-я воздушно-десантная дивизия) действует к югу от Раздолевки (18 км к северу от Бахмута). Российский "военкор" заявил, что подразделения 98-й дивизии НДС сейчас действуют на Бахмутском направлении.

Также отмечается, что специалисты ISW ранее наблюдали российские подразделения 237-го десантно-штурмового полка (76-й дивизии ВДВ) и 331-го десантно-штурмового полка (98-й дивизии ВДВ), действовавших на Лиманском направлении, хотя в последнее время аналитики не видели никаких визуальных подтверждений присутствия элементов какого-либо соединения у Бахмута.

По словам Череватого, войска РФ заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неустановленными силами "территориальной обороны". Это указывает на то, что российские силы, вероятно, передислоцируют больше элитных подразделений в район Бахмута и заменяют элитные подразделения более низкими формированиями.

Как ранее заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские войска перебросили часть своих наиболее боеспособных частей из Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления на неделе после начала наступательных действий ВСУ 4 июня.

Череватый заявил, что Бахмут продолжает предлагать российским войскам больше пропагандистской ценности, чем военных преимуществ, и предположил, что РФ, возможно, сосредотачивает элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить воспринятую информационную победу в результате якобы захвата Бахмута 21 мая.

"Если российское подкрепление, уже направленное в Бахмут, будет недостаточным для содержания российских достижений в этом районе, российское командование может столкнуться с тяжелым выбором относительно того, рискнуть ли создать серьезную уязвимость в Херсонской или Луганской областях, или начать отводить силы с юга Украины" , - заключают в Институте изучения войны.