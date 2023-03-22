ISW: в ближайшее время российская армия рискует потерять большую часть наемников-зеков

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Минобороны Великобритании прогнозирует, что тысячи наемников-зеков из ЧВК "Вагнера", завербованных осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены.

Британцы считают, что Пригожин, вероятно, сдержит свое обещание уволить осужденных после 6 месяцев службы. Контракты большинства зэков-наемников заканчивают как раз в ближайшие недели.

"Пригожин разработал бренд, постоянно высмеивающий российское минобороны за его пренебрежение благосостоянием войск, и вряд ли вызовет гнев заключенных, оставив их на передовой по истечении срока их контрактов", - пишет ISW.

Аналитики уверены, что Кремль, вероятно, намеренно санкционировал обнародование опережающих помилований, чтобы "стимулировать больше заключённых ЧВК уйти по истечении срока их контрактов, чтобы еще больше взорвать силу "Вагнера".