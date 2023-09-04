ISW: Украинские войска продвинулись под Бахмутом и на Запорожье

Об этом сообщает ISW .

В сообщении говорится, что на 3 сентября украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области.

"Украинские войска подошли к очередной серии подготовленных российских оборонных позиций на отдельных участках в районе Роботиного на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым слоем обороны в многоэшелонированной российской армии на юге Украины", - отмечают в обзоре.

Украинские военные официальные лица отметили, что мощность следующей серии российских оборонных позиций вокруг Роботино, вероятно, будет зависеть от состава российских сил в этом районе. Советник президента Украины Александр Родянский заявил, что будущая российская оборона не столь хорошо защищена.

Штупун также отметил, что российские силы разворачивают резервы неизвестного качества для обороны в этом районе. Вероятно, подразумевается передислокация подразделений 7-й гвардейской воздушно-десантной и 76-й гвардейской десантно-штурмовой (ВДВ) дивизий в район Роботино из других мест фронта.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы проводят наступательные операции в Мелитопольском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что украинские силы контролируют юг Клищиевки. В настоящее время ВСУ добились успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).