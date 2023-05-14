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ISW: Украинские войска освободили в районе Бахмута 16,85 кв. км.

14 мая, 2023 воскресенье
06:29
Война с Россией Бахмут

Американский Институт изучения войны подтвердил, что Силы обороны освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что украинские войска продолжают контратаковать в районе Бахмута на фоне заявлений о своих дальнейших достижениях на юго-западе от города.

В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 13 мая заявил, что украинские силы продвигаются на неопределенных районах фронта, а Генштаб сообщил, что в настоящее время украинские войска ведут активные действия в районе Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за три дня контрударов украинские войска освободили 17,3 кв. км территории на бахмутском направлении.

По данным ISW по состоянию на 13 мая, во время последних контратак украинские войска освободили в районе Бахмута 16,85 кв. км.

В то же время основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 12 мая заявил, что разговоры о тактическом выводе российских войск являются чепухой, поскольку они продолжают покидать свои позиции в неопределенных местах.

Кроме этого, один из российских военных блогеров утверждал, что украинские войска установили новые позиции на окраине Курдюмовки в 14 км к юго-западу от Бахмута и оттеснили россиян по каналу Северский Донец – Донбасс.

Также он утверждает, что ВСУ продвинулись в сторону Клищиевки в 7 км юго-западнее Бахмута по направлению Предтечино, в 16 км от города.

Однако в ISW подчеркнули, что по состоянию на 13 мая пока нет визуального подтверждения этих украинских достижений.

Донбасс
военные силы Украины
Донетчина
Сиверский Донец
Бахмут
Вагнергейт
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