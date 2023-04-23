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ISW: украинские силы заняли позиции на левом берегу Херсона

23 апреля, 2023 воскресенье
06:25
Война с Россией

Аналитики Института изучения войны отчитались о наличии достаточных доказательств высадки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные блоггеры предоставили достаточно географически привязанных видеоматериалов и текстовых сообщений, чтобы подтвердить, что на 22 апреля украинские войска заняли позиции на левом берегу Херсонской области, но не известно, в каком масштабе и с какими намерениями.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским милблогером 22 апреля, обнаруживают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек (7 км юго-западнее Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также западнее Дачи (10 км к югу от Херсона.) Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре севернее геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста", - утверждали эксперты .

В частности, российские военные блоггеры заявляли, что украинские силы удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области уже несколько недель, установили стабильные линии поставок к этим позициям и регулярно осуществляют вылазки в этом районе - все это указывает на отсутствие российского контроля над этим районом.

Карта другого милитарного блоггера свидетельствует, что российские силы не контролируют некоторые острова в дельте Днепра юго-западнее Херсона по состоянию на 22 апреля, что свидетельствует о возможном продвижении украинских войск на эти острова.

"Некоторые милблогеры жаловались, что медленный темп огня российской артиллерии из-за чрезмерной централизации российского военного командования позволил украинским войскам высадиться на восточном берегу. Российские войска, возможно, предпочитают удерживать оборону в городских районах, таких как Олешки и Новая Кахов безлюдными", - добавили в ISW.

  • Напомним, вчера ISW отчитывался , что для последних атак по Украине россияне использовали новую партию иранских дронов Shahed-136/131.
Украина
военные силы Украины
Херсонщина
деоккупация Украины
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