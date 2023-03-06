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ISW: Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте

6 мартa, 2023 понедельник
06:29
война с Россией

Украина, вероятно, проводит ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте, однако рано оценивать намерения о полном уходе из города

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские силы возможно отходят со своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка, учитывая недавние геолокационные кадры разрушения железнодорожного моста через реку на северо-востоке Бахмута.

Геолокационные видеозаписи показали, что силы ЧВК Вагнера продолжали продвигаться в северо-восточной части Бахмута и 5 марта продвинулись в районе железнодорожной станции Ступки, отмечают аналитики.

"Украинский военнослужащий сообщил, что по состоянию на 4 марта российские войска еще не пересекли реку Бахмутка в центральной части Бахмута, а российские блогеры утверждали, что ЧВК Вагнера оттеснила украинские позиции к центральной части Бахмута. Пока непонятно, планируют ли украинские войска удерживать позиции на берегу реки Бахмутка", – говорится в отчете Института.

Эксперты отметили, что украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной, поскольку она "продолжает поглощать российскую живую силу и технику тогда, как украинские войска не несут чрезмерные потери".

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"Украинские войска вряд ли отступят из Бахмута сразу. Они могут продолжать постепенный уход с боями, чтобы истощить российские войска в городских боях. Российские войска вряд ли быстро добьются значительных территориальных успехов при ведении войны в городе, которая обычно выгодна для обороняющихся, и может позволить украинским войскам нанести значительные потери наступающим российским подразделениям, даже если украинские войска будут активно отступать", - считают в ISW.

Как говорят аналитики, центр города Бахмут находится на западном берегу реки Бахмутка. Российским войскам придется вести бои через эту территорию, если они не смогут продвинуться непосредственно к северу или югу от Бахмута.

"Такие городские условия и особенности реки могут сыграть на руку украинским силам, если они смогут удержать линию от Хромового (поселок на северо-западной окраине Бахмута, – ред.) до трассы Т0504 Бахмут – Константиновка. Украинская оборона позиций возле Хромового и на Т0504 может заставить российские войска вести бои из-за городской местности центральной части Бахмута, что может привести к значительным задержкам и потерям для российских сил и ускорить кульминацию российского наступления. Городские бои в Бахмуте могут еще больше истощить и без того истощенные российские смешанные силы, как это произошло после ухода украинских войск с линии Северодонецк – Лисичанск, что фактически положило конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года”, – добавили в Институте.

  • 4 марта секретарь СНБО Данилов заявил, что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
  • Военные эксперты были убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти. А Институт изучения войны отчитывался, что украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
  • Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, несмотря на подрыв захватчиками моста, соединяющего Бахмут с селом Хромово, Силы обороны будут перестраивать оборону и сопротивляться.
  • 5 марта ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Евгений Дикий в эфире Еспресо отмечал: "В настоящее время идет решающее ожесточенное сражение за окончательный контроль над обеими трассами вокруг Бахмута - логистика очень усложнена и это критически". А военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщал, что российская армия продолжает попытки оцепить Бахмут. По его словам, ситуация в городе сложная, но не критическая. ВСУ проводят контратаки.
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
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