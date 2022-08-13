ISW указал на признаки подготовки РФ к продолжительной войне
Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения продолжительной войны в Украине
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские эксперты обращают внимание, что кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки длительной войны в Украине. В частности, Главное управление разведки минобороны Украины проинформировало, что в начале августа Москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.
Военно-промышленная комиссия РФ под председательством российского диктатора Владимира Путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд. рублей (около $10 млрд.).
Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в России, в частности Т-72. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств. "Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что кремль пытается восстановить или расширить работу военно-промышленного комплекса", – пояснили в ISW.
Кроме этого, 30 июня на рассмотрение госдумы РФ была внесена поправка в законы об обеспечении вооруженных сил. Она обязывает российский бизнес, независимо от формы собственности, выполнять заказы российских военных и позволяет изменять условия труда для сотрудников. Путин подписал поправку 14 июля, что указывает на то, что кремль будет продолжать вводить дополнительные меры для расширения прямого контроля над деятельностью военно-промышленного комплекса России.
- 12 августа Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности России в режиме видеоконференцсвязи, докладчиком на нем выступил Сергей Шойгу.
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