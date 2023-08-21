ISW: Удары ВСУ по тылам врага подрывают боевой дух российских войск
Удары Вооруженных Сил Украины по российским тылам демонстративно ухудшают моральное состояние российских войск в Украине
Это может угрожать устойчивости русской обороны на многих критических участках фронта, отмечают в отчете Института исследования войны.
Стало известно, что российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с ухудшающимся моральным положением после украинских ударов по тылам.
Проблемы с моральным духом могут быстро распространиться среди российских войск, особенно в случае, если одно из подразделений под давлением будет разгромлено, что может вызвать панику и существенно ухудшить боевые возможности других российских военных формирований.
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"Прорыв линии обороны может угрожать единству оборонной системы, а такой уязвимый прорыв в российских оборонных позициях создает слабость, которой могут воспользоваться украинские военные", – говорится в публикации.
Оккупантам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях, отмечают аналитики.
- Утром воскресенья, 20 августа, в российском Курске, вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал: в результате ранены 5 человек. Также российское ПВО якобы сбило украинский дрон на подлете в Москву, а в Ростове отработало РЭБ.
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