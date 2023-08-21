Это может угрожать устойчивости русской обороны на многих критических участках фронта, отмечают в отчете Института исследования войны.

Стало известно, что российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с ухудшающимся моральным положением после украинских ударов по тылам.

Проблемы с моральным духом могут быстро распространиться среди российских войск, особенно в случае, если одно из подразделений под давлением будет разгромлено, что может вызвать панику и существенно ухудшить боевые возможности других российских военных формирований.

Читайте также: "Хлопок" в Москве, пожар в Дагестане и Екатеринбурге: где взрывался у врага в течение недели

"Прорыв линии обороны может угрожать единству оборонной системы, а такой уязвимый прорыв в российских оборонных позициях создает слабость, которой могут воспользоваться украинские военные", – говорится в публикации.

Оккупантам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях, отмечают аналитики.