ISW: темп российских наступлений снизился вдоль всей линии фронта

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Эксперты приводят заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко о том, что РФ нигде серьезно не продвигается. В частности, темпы обстрелов Бахмута на Донетчине и его окрестностей несколько снизились, на определенных участках полностью остановились.

Офицер утверждает, что наступление россиян на Авдеевку "захлебнулось", противник все еще не контролирует город, несмотря на превращение его в руины.

В частности, аналитики ссылаются на утверждение одного из российских милблогеров о том, что темп наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка - Донецк снизился за предыдущие сутки, и отметил, что российская армия стремится продвинуться хоть где-нибудь.