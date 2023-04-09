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ISW: темп российских наступлений снизился вдоль всей линии фронта

9 апреля, 2023 воскресенье
10:00
война с Россией

Аналитики утверждают, что темпы российских наступательных операций снижаются вдоль всей линии фронта, общее наступление РФ приближается к кульминации

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Эксперты приводят заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко о том, что РФ нигде серьезно не продвигается. В частности, темпы обстрелов Бахмута на Донетчине и его окрестностей несколько снизились, на определенных участках полностью остановились.

Офицер утверждает, что наступление россиян на Авдеевку "захлебнулось", противник все еще не контролирует город, несмотря на превращение его в руины.

В частности, аналитики ссылаются на утверждение одного из российских милблогеров о том, что темп наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка - Донецк снизился за предыдущие сутки, и отметил, что российская армия стремится продвинуться хоть где-нибудь.

  • Напомним, утром Генштаб отчитывался , что авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, также ВСУ сбили 2 БПЛА типа "Supercam", 6 БПЛА типа "Орлан-10" и 6 БПЛА типа "Zala"
Украина
Россия
военные силы Украины
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