ISW: темп российских наступлений снизился вдоль всей линии фронта
Аналитики утверждают, что темпы российских наступательных операций снижаются вдоль всей линии фронта, общее наступление РФ приближается к кульминации
Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).
Эксперты приводят заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко о том, что РФ нигде серьезно не продвигается. В частности, темпы обстрелов Бахмута на Донетчине и его окрестностей несколько снизились, на определенных участках полностью остановились.
Офицер утверждает, что наступление россиян на Авдеевку "захлебнулось", противник все еще не контролирует город, несмотря на превращение его в руины.
В частности, аналитики ссылаются на утверждение одного из российских милблогеров о том, что темп наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка - Донецк снизился за предыдущие сутки, и отметил, что российская армия стремится продвинуться хоть где-нибудь.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, также ВСУ сбили 2 БПЛА типа "Supercam", 6 БПЛА типа "Орлан-10" и 6 БПЛА типа "Zala"
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