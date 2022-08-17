Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW) в своем новом отчете.

"Кремль продолжает пытаться исказить свои возможные максималистские цели в Украине. ISW оценивает, что стратегические цели России остаются неизменными: изменение режима в Киеве и обеспечение территориального контроля над большей частью Украины", - говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что президент России Владимир Путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей, описывая цели войны РФ в Украине 15 августа. Путин завершил свое выступление на форуме "Армия-2022" 15 августа утверждением, что "наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".

Такое ограниченное заявление о целях России резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по поводу "денатификации" и "демилитаризации" Украины. Относительно ограниченное заявление Путина также несовместимо с действиями России по "присоединению" оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, считают в Институте.

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