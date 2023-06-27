Об этом информирует Институт изучения войны .

"Будущее группы Вагнера неопределенно. Скорее всего, Евгений Пригожин не будет включен в состав группы, и, возможно, группа не продолжит существовать как отдельное или унитарное образование", – говорится в отчете.

Также обращение Путина к командирам и военнослужащим Вагнера свидетельствует о том, что Кремль намерен переманить их в министерство обороны России. Однако неизвестно, как Кремль организует ЧВК Вагнера в своей военной структуре, говорят в Институте.

Кроме того, эксперты не исключают, что Кремль может решить сохранить структуру Вагнера исключительно для поддержки операций в Африке или Ближнем Востоке и разбить группу сил Вагнера в Украине.

"Такие сценарии могут повлиять на моральный дух и боевую эффективность сил Вагнера. Пригожин утверждал, что командиры и личный состав категорически выступают против подчинения МО РФ и отметил, что российское военное командование будет злоупотреблять опытными бойцами как пушечным мясом", – пишет ведомство.

Институту стало известно, что российский спецназ угрожал семьям командиров ЧВК Вагнера во время восстания, что может еще больше спровоцировать напряженность и низкий моральный дух.

Речь Путина 26 июня, вероятно, сигнализировала о решительном разрыве с Пригожиным, и вполне вероятно, что Кремль попытается заменить его, чтобы дистанцироваться от измены лидера, если РФ решит сохранить Вагнера как отдельную единицу.

Также специалисты считают, что Путин может представлять Беларусь как приют для вагнеровцев как ловушку.

"Кремль, скорее всего, будет считать сотрудников группы Вагнера, следующих за Пригожиным в Беларусь, предателями, независимо от того, примет ли он немедленные меры против них или нет. Признание Путиным того, что он дал личное обещание, вероятно, что военнослужащие, которые отправились в Беларусь, будут там в безопасности, были великолепны. Долгосрочная ценность этого обещания, несмотря на речь Путина, сомнительна", – отмечают в ISW.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ЧВК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, во время мятежа, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, собирающий новости из разных источников.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

В то же время глава вагнеровцев Евгений Пригожин 26 июня заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

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