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ISW спрогнозировал последствия для РФ от предоставления Украине ATACMS

18 октября, 2023 среда
07:20
Война с Россией ракета ATACMS

Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS, которые, по данным специалистов, создают опасность для российской авиации и складов с боеприпасами во враждебном тылу

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики утверждают: США, вероятно, тайно доставили системы ATACMS, чтобы дать украинским силам преимущество-сюрприз, и российская сторона была шокирована этим шагом.

Они также отмечают, что Россия, скорее всего, разбрасывает свои самолеты по разным аэродромам на оккупированной Украине и отводит их дальше от фронта, что усложнит ей поддержку своих оборонительных и наступательных действий воздушной силой.

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Это, по словам экспертов, будет непросто и повлияет на российские вертолеты, долго действовавшие на небольших участках фронта, чтобы сдержать механизированные силы Украины в начале контрнаступления в июне-июле 2023 года. Распределение самолетов по многим аэродромам также, вероятно, создаст проблемы для координации и поддержки операций воздушно-космических сил России.

Появление ракет дальнего радиуса действия также создает серьезную угрозу для российских складов с боеприпасами в тылу и, вероятно, заставит российское командование выбирать между усилением существующих складов и дальнейшим распределением по всему оккупированному украинскому пространству.

Что предшествовало

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.

Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении их против российских войск, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские защитники их использовали.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет: "США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км – ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России".

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами. The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

3 октября агентство Bloomberg сообщило , что Пентагон готов очень быстро предоставить Украине ракеты ATACM S – ждут лишь окончательного согласия президента США Джо Байдена.

10 октября советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS.

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