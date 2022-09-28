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ISW спрогнозировал, когда Путин объявит аннексию оккупированных территорий Украины

28 сентября, 2022 среда
07:00
война с Россией

Институт изучения войны считает, что РФ может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях

Об этом подробно говорится в отчете ISW от 27 сентября.

Когда Путин объявит аннексию оккупированных территорий

Российские власти на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили 27 сентября так называемые референдумы по аннексии, заявив, что каждый такой "референдум" получил поддержку от 87 до 99% украинцев.

Эксперты предполагают, что диктатор Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.

"Завершение "референдумов" является последней предпосылкой для того, чтобы президент России Владимир Путин провозгласил аннексию Россией оккупированной территории Украины. Путин придерживался подобного подхода, когда он незаконно аннексировал украинский Крым в 2014 году: фиктивный референдум, по которому последовали президентский указ о признании и договор о присоединении, который федеральное собрание России официально одобрило в течение пяти дней после фиктивного крымского референдума", - говорится в сообщении.

Институт напоминает свой прогноз, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября или сразу после него, чтобы принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.

Мобилизация россиян

Также аналитики говорят, что российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки. И вряд ли мобилизованные, пройдя день-два учения, существенно усилят российские позиции, пострадавшие от украинских контрнаступлений на Юге и Востоке.

Вторжение РФ: новая формулировка

В Институте считают, что российские официальные лица могут попытаться переформулировать свое вторжение в Украину и оккупацию аннексированной украинской территории как "антитерористическую операцию".

Другие ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов на окраинах Лимана
  • ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи в рамках контрнаступления на Юге, в частности, срывая попытки россиян построить баржевую переправу
  • Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции вокруг Бахмута и западнее Донецка, все чаще используя карательные подразделения
  • Оккупанты нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжили регулярные воздушные и ракетные удары на Юге Украины
  • Российские власти устанавливают контрольно-пропускные пункты на границах России для принудительной мобилизации российских мужчин, пытающихся ее избежать путем бегства из страны
  • Российские чиновники создают условия для принудительной мобилизации или призыва украинских гражданских лиц на территориях оккупированной Украины, которые вскоре могут быть аннексированы
  • Российская аннексия оккупированных Донецкой и Луганской областей, вероятно, усугубит напряженность в рядах "ДНР" и "ЛНР", которые регулярно бунтуют, когда их заставляют воевать за пределами своих областей

Вечером 27 сентября российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Как известно, Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины. А палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов. В свою очередь ООН не признает "референдумы" настоящим проявлением воли украинцев.

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Россия
Владимир Путин
Луганщина
мобилизация
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
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