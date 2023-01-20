Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Кремлевские чиновники продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.

Аналитики отметили, что "наиболее опасный сценарий действий нового нападения России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси". Новый сценарий действий нападения из Беларуси в конце 2023 года кажется более вероятным.

В Институте напоминают, что российские войска, которые дислоцируются в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислоцируются для борьбы на Востоке Украины. Нет наблюдаемых признаков того, что у российских сил в Беларуси есть командные и контрольные структуры, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года.

"Кажется более вероятным, что российские войска могут создавать условия для нового самого опасного плана действий по нападению на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения (Запад 2023 и Союзный щит 2023), вероятно, в сентябре 2023 года", – говорят эксперты.

Таким образом, ISW корректирует свой прогноз, ожидая нападения России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Аналитики предупреждают, что это будет "совершенно новый самый опасный план действий", поскольку обстоятельства будут другими.

"С одной стороны, Россия завершит ежегодный цикл осеннего призыва 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года вполне возможно завершит один или несколько дополнительных призывов в запас. Отложенный срок может позволить военной промышленности подготовиться достаточно, чтобы обеспечить большую долю необходимых материалов для возобновления вторжения из Беларуси, чем Россия может обеспечить этой зимой", – отметили в ISW.

В то же время, российские националистические военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.

Эксперты наблюдают, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. В заявлении Лукашенко по итогам встречи с Лавровым отмечено, что они с Лавровым определили неопределенные области сотрудничества для "сохранения суверенитета двух стран во всех отношениях".

Эта риторика согласуется с давними усилиями Лукашенко, направленными на то, чтобы избежать передачи белорусского суверенитета структуре Союзного государства, в которой доминирует Кремль, добавляют в Институте.

Ранее украинская разведка заявила, что разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта.

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.

По состоянию на 18 января разведка США не нашла подтверждения подготовки наступления российских сил на территорию Украины из Беларуси.

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