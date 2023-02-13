Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В декабре 2022 года Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах. Его активизация совпала с подготовкой России к обширной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года.

Отмечается, что в планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков к возобновлению их инициативы на восточном фронте. Это продолжалось до 27 декабря, пока министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не заявил, что они будут добиваться военного решения в Украине.

Однако аналитики считают, что тогда было слишком поздно, чтобы танки от западных партнеров пришли вовремя и помешали российскому наступлению.

"Рассказ о мирных переговорах с Россией, безусловно, не был единственной или даже главной причиной задержки со снабжением Западом танков Украине. Однако время ее начала, усиления и прекращения Кремлем убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке продолжающегося российского наступления, что длится сейчас", – добавляют эксперты.

Также ISW отмечает, что Кремль продолжает усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности, распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ.

Так, российский диктатор Владимир Путин в декабре 2022 года обвинил США в умышленном затягивании войны после разрешения предоставить ЗРК Patriot Украине.

"Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать Patriot (оборонные системы противовоздушной обороны) для ударов по территории РФ. Эта информационная операция имела целью приостановить помощь Запада, которая сорвала бы текущие и запланированные российские военные операции", - говорится в отчете.

В Институте подчеркнули, что кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России. Хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

"Украинцы не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории РФ. И мнение о том, что Украина вторгнется в Россию с помощью немецких Leopard, вызывает смех", - отметили эксперты.

Аналитики отметили, что информационная кампания Кремля преследует две цели:

как можно дольше задержать прибытие западных танков, чтобы задержать возобновление украинских контрнаступлений и выиграть время для собственных наступательных операций России

нарушить формулировку согласованного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений - то, что Запад должен будет в конце концов сделать, поскольку он исчерпал свои запасы оружия советских времен и не может производить или приобрести больше

26 января Владимир Зеленский заявил, что может вернуться за стол переговоров с РФ только после вывода войск и признания Москвой ошибок. А 11 февраля заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва готова начать переговоры с Украиной "на основе существующей в настоящее время реальности".