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ISW сказал, зачем Путин создает условия для эскалации в северо-восточных районах Украины

2 февраля, 2023 четверг
06:50
война с Россией Владимир Путин

Диктатор Владимир Путин создает условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы распылить ВСУ

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Путин, возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточных районах Украины, вероятно, пытаясь усилить внутренние информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам", - говорится в отчете.

Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилищной инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов. На совещании российский президент заявил, что его администрация считает приоритетом прекращения украинских обстрелов пограничных регионов, но эта задача является "делом военного ведомства".

"Внимание Путина к опасности украинских обстрелов приграничных районов, вероятно, служит двумя целями. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны", - пишут аналитики.

Также Путин может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы предотвратить и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах.

Эксперты считают российское вторжение со стороны Беларуси крайне маловероятным.

"ISW по-прежнему считает, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а информационная операция по прижатию украинских войск к границе Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают маловероятной угрозу вторжения", - говорится в отчете Института.

Аналитики добавляют, что угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на Север и Северо-восток Украины, вероятно, является попыткой заставить Украину развернуть ограниченные подразделения в этих районах, таким образом распылив украинские войска накануне предполагаемой российской наступательной операции в ближайшие месяцы.

  • 20 января Институт изучения войны предположил, что российское наступление на территорию Украины из Беларуси более вероятным может быть в конце 2023 года.
  • 30 января Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, рассказал, что на территории Беларуси в среднем может находиться около 9 тысяч российских военных. Ситуация на границе с Беларусью была контролируемой, перемещение техники и вражеских войск не отмечалось.
  • 1 февраля в "Беларускі Гаюн" рассказали, что Беларусь могла получить один дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В дивизион входят четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.

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