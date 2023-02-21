Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников в последние дни сделали синхронные заявления по подготовке ВСУ к контрнаступлению в ближайшее время.

"Заявления Зеленского и Резникова, вероятно, являются прямым ответом неизвестным представителям обороны США, которые, как сообщалось, заявили 14 февраля, что Соединенные Штаты нарушили способность Украины защитить Бахмут, проводя контрнаступательные операции", - говорится в отчете Института.

ISW продолжает оценивать, что решение Украины защитить Бахмут является стратегически обоснованной попыткой сжать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их.

Аналитики напоминают, что, по словам Зеленского, украинцы продолжат оборону Бахмута, но "не любой ценой".

"Было понятно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя увидеть большое количество украинских войск в окружении города, поэтому комментарий Зеленского вряд ли реальное изменение стратегии Киева", - говорится в комментарии ISW.

Как рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, Россия бросила "все боеспособные подразделения в Луганскую и Донецкую области, а также частично в Запорожскую область".

Таким образом, парламентарий подтвердил, что Москва не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход операций.

"Эти данные согласуются с оценкой ISW о том, что у Украины есть потенциал возобновить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада", - подчеркнули эксперты.