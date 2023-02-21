ISW сказал, при каком условии у Украины будет потенциал вернуть инициативу на фронте в этом году
Вооруженные Силы Украины будут иметь потенциал возобновить инициативу на фронте в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке западных партнеров
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников в последние дни сделали синхронные заявления по подготовке ВСУ к контрнаступлению в ближайшее время.
"Заявления Зеленского и Резникова, вероятно, являются прямым ответом неизвестным представителям обороны США, которые, как сообщалось, заявили 14 февраля, что Соединенные Штаты нарушили способность Украины защитить Бахмут, проводя контрнаступательные операции", - говорится в отчете Института.
ISW продолжает оценивать, что решение Украины защитить Бахмут является стратегически обоснованной попыткой сжать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их.
Аналитики напоминают, что, по словам Зеленского, украинцы продолжат оборону Бахмута, но "не любой ценой".
"Было понятно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя увидеть большое количество украинских войск в окружении города, поэтому комментарий Зеленского вряд ли реальное изменение стратегии Киева", - говорится в комментарии ISW.
Как рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, Россия бросила "все боеспособные подразделения в Луганскую и Донецкую области, а также частично в Запорожскую область".
Таким образом, парламентарий подтвердил, что Москва не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход операций.
"Эти данные согласуются с оценкой ISW о том, что у Украины есть потенциал возобновить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада", - подчеркнули эксперты.
- Напомним, с 13 февраля Бахмут перешел на пропускную систему. Гражданские лица и пресса могут въезжать в город только по спецпропускам. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в городе остаются менее пяти тысяч жителей.
- В тот же день британская разведка констатировала, что перед руководством РФ встал выбор между задачей полностью оккупировать Донбасс и необходимостью оборонять наземный коридор в Крым на Запорожье. А Институт изучения войны подчеркнул, что благодаря обороне Бахмута в Донецкой области, Вооруженные Силы Украины создали условия для предстоящего контрнаступления.
- По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, враг несет значительные потери на Бахмутском направлении. Армия окупантов теряет не менее по 50 военных ежедневно, поэтому вынуждена пополнять свои ряды зэками. Также он отметил: Бахмут – это город, где враг больше всего уделяет внимания своим атакующим действиям.
- В воскресенье, 19 февраля, российская армия в Бахмуте устроила "санитарный" день и эвакуировала убитых и раненых. Об этом рассказал командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Роберт Бровди (позывной Мадяр).
- 20 февраля лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон подчеркнул, что враг не оставляет попыток захватить Бахмут. Однако в этом направлении продвижения российских войск нет.
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