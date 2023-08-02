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ISW сказал, какую пользу извлекут Москва и Тегеран от заводов по производству дронов в Беларуси и РФ

2 августа, 2023 среда
08:34
Война с Россией

Иран продолжает строительство заводов по производству беспилотников в Беларуси и России. Это даст стране многочисленные экономические и военные выгоды

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В Тегеране 1 августа начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери обратился к министру обороны Беларуси Виктору Хренину с призывом к расширению оборонного сотрудничества между странами.

Впоследствии министры обороны Беларуси и Ирана обсудили создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси для поддержки российского вторжения в Украину.

Отмечается, что вдовство иранского завода беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке иранских беспилотников из Ирана в Россию через Ближний Восток.

Также ританская секретная разведывательная служба обнаружила в июле, что Иран стремится получить наличные от России в обмен на иранские беспилотники.

  • В ноябре ГУР Украины предупреждал , что Беларусь планирует производить снаряды для артиллерии и РСЗО вместе с Ираном.
  • 12 марта Александр Лукашенко впервые за 17 лет начал двухдневный визит в Исламскую Республику Иран. Президент Беларуси и лидер Ирана Эбрахим Раиси подписали дорожную карту о сотрудничестве между странами.
  • Иран и Беларусь усугубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине. Вероятно, Минск пытается заключить контракт на производство "шахедов".
Мир
Украина
Россия
Белорусь
Иран
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