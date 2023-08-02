Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В Тегеране 1 августа начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери обратился к министру обороны Беларуси Виктору Хренину с призывом к расширению оборонного сотрудничества между странами.

Впоследствии министры обороны Беларуси и Ирана обсудили создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси для поддержки российского вторжения в Украину.

Отмечается, что вдовство иранского завода беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке иранских беспилотников из Ирана в Россию через Ближний Восток.

Также ританская секретная разведывательная служба обнаружила в июле, что Иран стремится получить наличные от России в обмен на иранские беспилотники.