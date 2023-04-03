Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские чиновники, возможно, намерены использовать убийство Фомина (псевдоним Владлен Татарский, - ред.) для самоцензуры нарастающего гражданского общества, ставящего под сомнение ход войны в решетке. Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве блогеров, что в конечном итоге может быть выгодно усилиям Кремля по консолидации контроля над информационным пространством", - пишут в отчете.

Сообщается, что ранее в барах Санкт-Петербурга и Москвы ФСБ ужесточили контрразведывательные меры и должны были подавлять распространение проукраинской идеологии, по приказу Путина. Возможно, это убийство отразит желание посещать подобные мероприятия: "Эта атака также может быть попыткой запугать других связанных с Вагнером блогеров".

Известные российские милблогеры разоблачили младшего блогера, который публиковался под ником MoscowCalling и "пошутил, что женщиной, причастной к убийству Фомина, была Дугина".

Другие военные блогеры утверждали, что эксбоец "ДНР" Андрей Куршин обвинял Россию в военных преступлениях в Украине, именно в MoscowCalling, находясь в Москве.

"Милблогеры утверждали, что российская полиция и ФСБ не смогли помешать милблогерам, таким как Куршин, способствовать антиправительственным настроениям в Интернете, тем самым позволяя украинской разведке устраивать атаки в России. Милблогеры также призывали к арестам и казням других милблогеров, которые высказывали, его режима и ведение войны", - отмечают в ISW.

Поэтому Москва может использовать такие разногласия, чтобы оправдать цензуру некоторых военных блогеров, которые являются критиками российского диктатора.

Ключевые выводы Института:

Войска РФ продолжали ограниченные атаки по линии Сватово – Кременная

Оккупанты продолжали наступление на Бахмут и его окрестности. Российские войска, вероятно, захватили завод АЗОМ на севере Бахмута, 2 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по заводу

Украинские военные нанесли удар HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе Запорожской области, что стало третьим ударом по городу за последнюю неделю

Министерство обороны Великобритании оценило, что значительная часть из 200 тысяч потерь России в Украине связана с плохой дисциплиной и обучением вне боевых действий, в частности из-за чрезмерного употребления алкоголя

Справочно. Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) родился в 1982 году в украинском городе Горловка. 2011 получил заключение за ограбление банка. Отбывал наказание в Горловской колонии.

Во время российского вторжения 2014 перешел на сторону российских захватчиков, воевал против армии Украины. Впоследствии стал военным пропагандистом ("корреспондентом").