ISW сказал, что могло повлечь за собой взрывы в оккупированном Крыму 18 августа

Об этом говорится в отчете ISW .

"Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму – вероятно, вызванные российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой – в ночь на 18 августа", - говорится в сообщении.

Аналитики подчеркивают, что не могут самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.

Однако в Институте называют возможные причины взрывов в Севастополе и Керчи

атака ВСУ

действия украинской разведки

плохое обращение россиян со своей техникой

успешные действия российской ПВО

расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии

Аналитики считают, что украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, чтобы ослабить возможности логистики оккупантов и их возможности поддержки операций на западном берегу Днепра.

Вечером 18 августа жители Керчи слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Советник российского "председателя Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков писал, что сработали системы ПВО. Телеграмм-каналы писали, что в районе Крымского моста сбит украинский беспилотник.

Впоследствии под Севастополем раздались взрывы у военного аэродрома "Бельбек".

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