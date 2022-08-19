ISW сказал, что могло повлечь за собой взрывы в оккупированном Крыму 18 августа
Эксперты Институт изучения войны назвали пять возможных причин взрывов в оккупированном Крыму, прогремевших вечером 18 августа
Об этом говорится в отчете ISW .
"Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму – вероятно, вызванные российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой – в ночь на 18 августа", - говорится в сообщении.
Аналитики подчеркивают, что не могут самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.
Однако в Институте называют возможные причины взрывов в Севастополе и Керчи
- атака ВСУ
- действия украинской разведки
- плохое обращение россиян со своей техникой
- успешные действия российской ПВО
- расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии
Аналитики считают, что украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, чтобы ослабить возможности логистики оккупантов и их возможности поддержки операций на западном берегу Днепра.
- Вечером 18 августа жители Керчи слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Советник российского "председателя Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков писал, что сработали системы ПВО. Телеграмм-каналы писали, что в районе Крымского моста сбит украинский беспилотник.
- Впоследствии под Севастополем раздались взрывы у военного аэродрома "Бельбек".
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