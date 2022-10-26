English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ISW сказал, что хочет скрыть Пригожин, критикуя Минобороны РФ

ISW сказал, что хочет скрыть Пригожин, критикуя Минобороны РФ

26 октября, 2022 среда
07:25
война с Россией

Бизнесмен, владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин публично критикует Минобороны России, чтобы скрыть отсутствие так называемых побед своих наемников под Бахмутом

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Влияние Пригожина в информационном пространстве проявляется из-за положительного изображения сил Вагнера, несмотря на то, что они не смогли достичь значительных успехов в районе Бахмута. Силы Вагнера еще не достигли Бахмута, несмотря на бои там с начала лета, и, как сообщается, понесут значительные потери" , – говорят аналитики.

Сам Пригожин признавал, что войска Вагнера продвигаются на 100-200 метров в день, что, по его словам, "является нормой современной войны". А силы Вагнера страдают от тех же проблем со снабжением и качеством войск, за которые Пригожин критикует российское МО.

Эксперты отмечают, что Пригожин отрицал, что видел видео, на котором войска Вагнера жалуются на нехватку еды и запасов. В свою очередь в Главном управлении военной разведки Украины (ГУР) отметили, что новобранцы Вагнера болеют серьезными инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит С.

ISW говорит, что Пригожин, вероятно, использует все больше платформ для усиления позиции в информационном пространстве. Путинский режим во многом зависит от монополизации государственного информационного пространства, но Пригожин все больше бросает вызов этой монополии.

Так, Пригожин формирует нужные нарративы среди военкоров, постоянно отвлекая внимание от своих сил, унижая русское военное командование.

"Он, вероятно, сохранит преимущество, несмотря на то, что его силы не продвигаются вперед, учитывая российские информационные ограничения по российскому МО", - говорится в отчете.

Тесное взаимодействие Пригожина со СМИ и интернет-сообществом позволяет ему реагировать на любую критику или неблагоприятные нарративы в режиме реального времени, в отличие от Минобороны России или Кремля, пишут аналитики.

По их мнению, недовольство силовиков действиями России в Украине указывает на то, что президент России Владимир Путин будет продолжать бороться за умиротворение сторонников войны в долгосрочной перспективе.

  • Ранее в Институте изучения войны писали, что Пригожин все больше и больше оказывает влияние в России. Аналитики отмечают, что военная структура, к созданию которой он привлек Игоря Гиркина, в перспективе может угрожать режиму Владимира Путина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Вагнергейт
Военные новости
Читайте также:
24 октября, 2022 понедельник
США не могут оказывать другим странам неограниченную помощь, – американский конгрессвумен Мейс
Олександр Усик
24 октября, 2022 понедельник
Усик согласен сменить весовую категорию ради боя с самым богатым боксером мира
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
22 октября, 2022 суббота
Си Цзиньпин требует от Путина ускорить капитуляцию Украины, - Портников
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.63
    Покупка 39.63
    Продажа 40.45
  • EUR
    Покупка 38.25
    Продажа 39.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 октября
07:54
Российский ракетный удар по Днепру: количество раненых выросло до четырех.
07:51
Россия ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь, - Генштаб ВСУ
07:38
В Луганской области ВСУ уничтожили более 20 кафиров и их склад с боеприпасами
07:06
На территории школы деоккупированной Херсонской области обнаружили 50 неиспользованных боеприпасов и технику оккупантов
06:38
В Украине уничтожили комбата, подполковника и нескольких лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
06:36
Госсек США Блинкен назвал неправдивыми заявления РФ о "грязной бомбе"
06:10
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 26 октября
05:58
ISW: Власти РФ используют объявления военного положения для облегчения мобилизации
05:28
совбез ООН
РФ не предоставила никаких доказательств возможного применения Украиной "грязной бомбы", - представитель Британии в ООН
05:05
Лига чемпионов: результаты всех матчей 25 октября
04:40
Россия подводной лодкой усилила корабельную группировку в Черном море, - ОК "Юг"
04:07
Россияне пытались прорвать позиции ВСУ на Юге: произошло стрелковое сражение, атаки отбиты, враг с потерями отступил
03:59
Россия обстреляла деоккупированную Трифоновку в Херсонской области, также пострадала Никопольщина
03:29
На южном фронте ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" и склад с боеприпасами
02:53
Байден третий раз привился бустерной дозой вакцины против коронавируса
02:25
Погодные условия: Резников объяснил, что негативно влияет на контрнаступление ВСУ на Херсонщине
02:18
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Горит 12 тысяч кв. м.
01:50
"Шахтер" требует за Мудрика минимум 70 млн евро, - журналист Бурбас
01:30
Россия массово терроризирует Сумщину: за день зафиксировано 12 обстрелов, агрессор выпустил 106 снарядов
01:13
ВСУ
ВСУ уничтожили базы россиян в Каховском и Херсонском районах
01:02
В латвийской Лиепае был снесен третий советский памятник. В России планируют дать "правовую оценку" демонтажу
00:57
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" перед последним туром
00:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 октября
00:33
"Милан" разбил загребское "Динамо" в Лиге чемпионов
00:17
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
00:01
"Шахтер" сыграл вничью со "Селтиком" и гарантировал себе выход в плей-офф еврокубков
2022, вторник
25 октября
23:59
Обновлено
Зенитники сбили над Херсонщиной два "шахида", еще один - над Днепропетровщиной
23:54
Для ремонта пассажирских самолетов в РФ предлагают использовать пиратские запчасти
23:30
Обновлено
Россияне атаковали Днепр: обломки снаряда упали на АЗС, погибли два человека, трое ранены
23:26
Верю, что однажды позицию Украины услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля, - Зеленский
23:23
Обновлено
"Ценю, что первый звонок премьера Британии был в Украину": Зеленский пригласил Риши Сунака посетить Киев
22:58
совбез ООН
Биолаборатории и иранские дроны. Россия пригласила еще два заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине
22:50
В Каирах на Херсонщине ВСУ уничтожили около 30 оккупантов, еще более сотни остались под завалами
22:38
Илон Маск планирует закрыть соглашение с Twitter в пятницу, – Bloomberg
22:37
Израиль передаст США доказательства использования иранских беспилотников в Украине, - СМИ
22:29
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Российские убийцы "на дистанционке" и знающие кладовщики Мотор-Сичи. Колонка Сергея Згурца
22:27
Если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет "чрезвычайно серьезная ошибка" - Байден
22:12
Владимир Путин
Глава РПЦ Кирилл назвал Путина борцом с Антихристом
22:07
Обновлено
Штайнмайер в Киеве: Германия дополнительно предоставит Украине 2 установки MARS, 4 гаубицы и новые системы ПВО
21:48
На Запорожье свежемобилизованные россияне выискивают у населения продовольствие и возможность помыться
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV