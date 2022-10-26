ISW сказал, что хочет скрыть Пригожин, критикуя Минобороны РФ

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Влияние Пригожина в информационном пространстве проявляется из-за положительного изображения сил Вагнера, несмотря на то, что они не смогли достичь значительных успехов в районе Бахмута. Силы Вагнера еще не достигли Бахмута, несмотря на бои там с начала лета, и, как сообщается, понесут значительные потери" , – говорят аналитики.

Сам Пригожин признавал, что войска Вагнера продвигаются на 100-200 метров в день, что, по его словам, "является нормой современной войны". А силы Вагнера страдают от тех же проблем со снабжением и качеством войск, за которые Пригожин критикует российское МО.

Эксперты отмечают, что Пригожин отрицал, что видел видео, на котором войска Вагнера жалуются на нехватку еды и запасов. В свою очередь в Главном управлении военной разведки Украины (ГУР) отметили, что новобранцы Вагнера болеют серьезными инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит С.

ISW говорит, что Пригожин, вероятно, использует все больше платформ для усиления позиции в информационном пространстве. Путинский режим во многом зависит от монополизации государственного информационного пространства, но Пригожин все больше бросает вызов этой монополии.

Так, Пригожин формирует нужные нарративы среди военкоров, постоянно отвлекая внимание от своих сил, унижая русское военное командование.

"Он, вероятно, сохранит преимущество, несмотря на то, что его силы не продвигаются вперед, учитывая российские информационные ограничения по российскому МО", - говорится в отчете.

Тесное взаимодействие Пригожина со СМИ и интернет-сообществом позволяет ему реагировать на любую критику или неблагоприятные нарративы в режиме реального времени, в отличие от Минобороны России или Кремля, пишут аналитики.

По их мнению, недовольство силовиков действиями России в Украине указывает на то, что президент России Владимир Путин будет продолжать бороться за умиротворение сторонников войны в долгосрочной перспективе.

Ранее в Институте изучения войны писали, что Пригожин все больше и больше оказывает влияние в России. Аналитики отмечают, что военная структура, к созданию которой он привлек Игоря Гиркина, в перспективе может угрожать режиму Владимира Путина.

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