ISW: Российское минобороны усиливает цензуру по освещению войны в Украине
Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру по жалобам на линии фронта и украинского контрнаступления
Об этом пишет Институт изучения войны.
Минобороны РФ недавно изменило стиль своих ежедневных отчетов, чтобы снизить количество информации о войне в Украине.
Ранее минобороны России обнародовало ежедневный отчет, отличавшийся от других прессслужб каждой российской группировки войск. Однако прессцентры каждой из российских группировок 29 августа обнародовали текст, полностью скопированный из всеобщей ежедневной обстановки, вместо собственных оригинальных сводок.
"Министерство обороны России постоянно пытается ввести информационную политику, которая предоставляла бы ограниченную информацию о линии фронта на протяжении всей войны. Если эта тенденция сохранится, изменение минобороны России в отчетности может отражать более широкие усилия по цензуре российских отчетов о войне и унификации собственного нарратива" аналитики
- Министерство обороны Великобритании сообщало , что у Кремля возросли усилия по запрещению россиянам виртуальных частных сетей (VPN). Таким образом, они лишают граждан объективных источников информации.
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