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ISW: Российское минобороны раскритиковали за фейковую "операцию возмездия" в Краматорске

9 января, 2023 понедельник
06:23
война с Россией

В России раскритиковали минобороны за то, что оно распространило фейковое заявление об "операции возмездия" в Краматорске

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что попытки минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают недовольство в российском информационном пространстве.

Так, 8 января минобороны РФ объявило, что российские силы провели "операцию возмездия" против украинских войск в ответ на удар по Макеевке, в результате которого погибли до 400 мобилизованных солдат.

Минобороны России ложно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске Донецкой области, в результате которого якобы погибли более 600 украинских военнослужащих.

Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты. Журналисты побывали на месте удара в Краматорске и заявили, что он пришелся пустой школе.

Несколько российских военкоров и блогеров негативно отреагировали на заявление минобороны России, указав, что ведомство часто предъявляет фейковые заявления. Пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить на себя ответственность за потери, говорят эксперты.

В Институте отметили: "Применение минобороны России схемы подачи жалоб и возмездия во многие свои операции создало негативную обратную связь с выдающимися представителями провоенного российского информационного пространства".

В начале массированной кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины в октябре 2022 года минобороны России использовало аналогичную формулировку "возмездия" против ударов по мосту через Керченский пролив и другую российскую инфраструктуру.

"Минобороны России частично использовало эту формулировку, чтобы смягчить требования со стороны провоенного сообщества "отомстить" за действия Украины, но спровоцировало множество ответов от военных блогеров с описанием других случаев, за которые ведомство должно одинаково "отомстить". Таким образом, минобороны России создало петлю негативной обратной связи, в которой она пытается реагировать на успехи украинских наступательных действий", – говорится в сообщении.

Реакция российского минобороны на удар по Макеевке в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства по ведению войны, добавляют в ISW.

  • В ночь на 1 января 2023 года украинская артиллерия поразила превращенное россиянами в казарму ПТУ №19 во временно неподконтрольном городе Макеевка Донецкой области.
  • Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что благодаря точному удару в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.
  • 2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке, однако 4 января в российском ведомстве подтвердили смерть уже 89 военнослужащих.
  • Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что удар ВСУ по казарме РФ в Макеевке является частью плана украинских военных, чтобы помешать российскому наступлению.

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Россия
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Донетчина
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