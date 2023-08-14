ISW: Российское информационное пространство использует успех ВСУ в Урожайном для критики своего командования
Российское информационное пространство использует успех Украины в Урожайном (на границе Донецкой и Запорожской областей), чтобы подчеркнуть низкий моральный дух российских войск и проблемы с командованием в этом районе
Об этом стало известно из отчета Института изучения войны.
Отмечается, что еще 12 августа один из блоггеров РФ пожаловался, что российская 37 отдельная гвардейская мотострелковая бригада (36-я общевойсковая армия Восточного военного округа) не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и преждевременно вышла из поселка 10 августа. Он утверждал, что им не хватает подкреплений, хотя на самом деле, указывают аналитики, личный состав этой бригады находился в тыловых районах – к тому же под хмельком.
Также блогер жаловался, что весь состав 36-й общевойсковой армии не желает оборонять населенный пункт, а оперативно-тактическое соединение "Каскад" с "Л/ДНР" и 40-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот РФ) еще обороняют Урожайное.
"Эти жалобы вызвали многочисленные отзывы в российском информационном пространстве, в том числе попытки деэскалации напряженности между причастными российскими формированиями, удвоение жалоб на 37-ю бригаду и 36-ю армию. А также обвинения первого блоггера, сообщившего о выходе россиян из Урожайного, в попытке повысить репутацию других обороняемых подразделений за счет репутации 36-й армии", – последовал ISW настроения пропагандистов.
Кроме того, также отмечается, что другой российский блоггер объяснил нынешнюю ситуацию на фронте устранением российским военным командованием генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58-й общевойсковой армией в начале июля 2023 года.
Российские блоггеры, в частности, нацеливали свои жалобы на личный состав этих подразделений, а не на командиров подразделений или всей войной, предполагая, что устранение Попова и другие слухи о командных чистках могли повлечь увольнение российских военных командиров среднего звена за неудачи всей армии РФ.
Также отмечается, что в этой ситуации террорист Александр Ходаковский, так называемый командир батальона "Восток", который "оборонялся" под Урожайным, просто сослался на командующего десантниками ВС РФ генерал-полковника Михаила Теплинского. Он ранее сказал, что Россия не может победить в обороне. А сам Ходаковский пожаловался, мол, РФ слишком рано израсходовала свои ресурсы в войне, а сейчас нужно сделать паузу, чтобы накопить их "для новой операции".
"Это указывает на признание того, что у российской эластичной обороны в этой области есть свои ограничения. Известно, что Теплинский отвечает за планирование обороны оккупантов в районе Великой Новоселки", – констатировали в ISW.
- 9 августа в Министерстве обороны Украины опровергли информацию, распространенную аналитиками американского Института изучения войны (ISW) о том, что ВСУ якобы совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу в Херсонской области.
- 13 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих украинских рейдов, однако эти позиции еще не являются плацдармом.
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