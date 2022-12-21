Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

В Институте утверждают, что усиление давления России на Беларусь уменьшает пространство для маневра Александра Лукашенко, чтобы избежать уступок Кремлю.

"Долгая игра президента России Владимира Путина по возобновлению сюзеренитета над Беларусью прогрессирует независимо от усилий Путина привлечь Беларусь более активно к его вторжению в Украину", - говорят эксперты.

Лукашенко подтвердил, что Россия "подарила" Беларуси неопределенное количество систем ПВО С-400 во время встречи с Путиным в Минске 19 декабря. Ранее самопровозглашенный президент отказался от системы С-400, которые были в Беларуси в 2020 году.

Российские военнослужащие, скорее всего, будут управлять базирующимися в Беларуси системами С-400.

"Лукашенко, вероятно, откладывает выполнение более масштабных требований Путина, таких как обязательства беларусских сил, присоединенных к вторжению в Украину, создавая меньшие уступки, которые он сдерживал годами", - отмечают в ISW.

Несмотря на развертывание в Беларуси российских танков, аналитики пока не видят признаков наступления на Украину из РБ.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных.

В свою очередь американские аналитики оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины после встречи Лукашенко и Путина 19 декабря.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

После этого американские аналитики заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, во время встречи в Минске отказал российскому диктатору Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки.

20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что военные Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной. А командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет.

Впоследствии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Еспресо сказал, что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничье остается контролируемой - не зафиксировано перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы, а граница максимально усилена.

Однако появилась информация от Беларусского Гаюна, что Россия начала переброску на юг Беларуси техники, ранее привезенной на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с беларусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что рядом с беларусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

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