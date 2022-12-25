Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетил похороны своего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря. Там он заявил, что Россия должна национализировать имущество элит, игнорирующих или не поддерживающих войну.

Финансист Вагнера добавил: состоятельные люди согласны с концепцией доминирования в РФ "западных кураторов" и сравнил нынешнюю олигархию с Россией 90-х годов.

"В последние недели Пригожин разжег скандал о похоронах военнослужащего Вагнера, чтобы продвигать свои политические цели. В частности, такие как легализация Вагнера в России и перераспределение богатств. Его заявления на похоронах получили значительную огласку в российском Интернете", - говорится в отчете.

Владимир Путин также частично "атаковал" олигархов РФ: по словам Путина, среди патриотического большинства есть бизнесмены, не разделяющие его настроений. Также он заявил, что россияне, выводящие российские деньги из-за границы и не имеющие связи со страной, "являются опасностью" для России.

Эксперты напоминают, что сам президент РФ "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы усилить собственную авторитарную клептократию.

Аналитики ранее информировали, что Евгений Пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях на территории Украины, чтобы утвердиться как центральная фигура поддерживающего войну российского ультранационалистического сообщества.

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