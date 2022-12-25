ISW: Российские силовики оправдывают изъятие имущества олигархов, чтобы спонсировать войну
Аналитики Института изучения войны утверждают, что силовики в РФ могут формировать информационные условия для оправдания национализации имущества российских олигархов на финансирование войны
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетил похороны своего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря. Там он заявил, что Россия должна национализировать имущество элит, игнорирующих или не поддерживающих войну.
Финансист Вагнера добавил: состоятельные люди согласны с концепцией доминирования в РФ "западных кураторов" и сравнил нынешнюю олигархию с Россией 90-х годов.
"В последние недели Пригожин разжег скандал о похоронах военнослужащего Вагнера, чтобы продвигать свои политические цели. В частности, такие как легализация Вагнера в России и перераспределение богатств. Его заявления на похоронах получили значительную огласку в российском Интернете", - говорится в отчете.
Владимир Путин также частично "атаковал" олигархов РФ: по словам Путина, среди патриотического большинства есть бизнесмены, не разделяющие его настроений. Также он заявил, что россияне, выводящие российские деньги из-за границы и не имеющие связи со страной, "являются опасностью" для России.
Эксперты напоминают, что сам президент РФ "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы усилить собственную авторитарную клептократию.
- Аналитики ранее информировали, что Евгений Пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях на территории Украины, чтобы утвердиться как центральная фигура поддерживающего войну российского ультранационалистического сообщества.
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