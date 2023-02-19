ISW: российские добровольцы не получают обещанную денежную компенсацию от власти
Эксперты Института изучения войны отметили, что РФ не выплачивает финансовое вознаграждение некоторым добровольческим подразделениям: в будущем это может усложнить способность России формировать такие силы
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Специалисты ссылаются на тезисы российских милитарных "блоггеров", утверждающих, что военнослужащие РФ во многих подразделениях не получают обещанные денежные выплаты. В частности, говорится о "Боевом армейском резерве" (БАРС).
"Министерство обороны России стремилось создать БАРС как активный резерв, набирая добровольцев-резервистов для трехлетней службы по контракту, начиная с осени 2021 года, и предлагало небольшую финансовую компенсацию в размере от 4000 до 9000 рублей (примерно от 54 до 122 долларов) с другими преференциями, но эта инициатива провалилась почти сразу", – говорится в докладе.
Так, из-за бюрократии добровольцы России, которые присоединились к российским военным действиям весной-летом 2022 года, не могут получить документы, необходимые для получения обещанных платежей.
"Незаинтересованность Кремля в оплате труда добровольческих формирований может уничтожить любые стимулы среди россиян подписывать контракты с российским МО во время или после войны из-за растущего недоверия к тому, что обещанные финансовые стимулы материализуются", - добавили аналитики.
- Напомним, ранее аналитики Института изучения войны утвердили , что российское руководство, вероятно, "присоединит" к РФ элементы оборонной промышленности Беларуси для усиления армии.
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