ISW: российские добровольцы не получают обещанную денежную компенсацию от власти

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Специалисты ссылаются на тезисы российских милитарных "блоггеров", утверждающих, что военнослужащие РФ во многих подразделениях не получают обещанные денежные выплаты. В частности, говорится о "Боевом армейском резерве" (БАРС).

"Министерство обороны России стремилось создать БАРС как активный резерв, набирая добровольцев-резервистов для трехлетней службы по контракту, начиная с осени 2021 года, и предлагало небольшую финансовую компенсацию в размере от 4000 до 9000 рублей (примерно от 54 до 122 долларов) с другими преференциями, но эта инициатива провалилась почти сразу", – говорится в докладе.

Так, из-за бюрократии добровольцы России, которые присоединились к российским военным действиям весной-летом 2022 года, не могут получить документы, необходимые для получения обещанных платежей.

"Незаинтересованность Кремля в оплате труда добровольческих формирований может уничтожить любые стимулы среди россиян подписывать контракты с российским МО во время или после войны из-за растущего недоверия к тому, что обещанные финансовые стимулы материализуются", - добавили аналитики.