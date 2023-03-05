ISW: российская армия вряд ли сможет окружить Бахмут в ближайшее время

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты утверждали, что российский прогресс в Бахмуте был медленным и постепенным и не означает, что войска РФ смогут вскоре оцепить город, а тем более взять его фронтальными штурмами. Россиянам, скорее, удалось продвинуться достаточно близко к критически важным наземным линиям связи с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям ухода в классическом повороте.

"Цель поворота состоит в том, чтобы заставить противника покинуть подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели окружения, заключающейся в захвате и уничтожении сил противника. Возможно, россияне намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование дало сигнал, что быстрее всего отступит, чем будет рисковать возможностью окружения", - отметили специалисты Института.

В частности, ISW дал оценку, что украинские силы имеют гораздо больше шансов отойти, чем попасть в окружение, и что ВСУ все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте, если командование решит попробовать это.

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