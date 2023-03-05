ISW: российская армия вряд ли сможет окружить Бахмут в ближайшее время
Аналитики Института изучения войны утвердили, что россияне смогли несколько продвинуться вокруг Бахмута, однако вряд ли оккупанты смогут в ближайшее время оцепить город
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты утверждали, что российский прогресс в Бахмуте был медленным и постепенным и не означает, что войска РФ смогут вскоре оцепить город, а тем более взять его фронтальными штурмами. Россиянам, скорее, удалось продвинуться достаточно близко к критически важным наземным линиям связи с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям ухода в классическом повороте.
"Цель поворота состоит в том, чтобы заставить противника покинуть подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели окружения, заключающейся в захвате и уничтожении сил противника. Возможно, россияне намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование дало сигнал, что быстрее всего отступит, чем будет рисковать возможностью окружения", - отметили специалисты Института.
В частности, ISW дал оценку, что украинские силы имеют гораздо больше шансов отойти, чем попасть в окружение, и что ВСУ все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте, если командование решит попробовать это.
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- Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил , что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
- Военные эксперты убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти. А Институт изучения войны отчитывался, что украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
- Командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут: там он проверил работу своих подразделений, отчитываясь, что задачи четко выполняются.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил , что, несмотря на подрыв захватчиками моста, соединяющего Бахмут с селом Хромово, Силы обороны будут перестраивать оборону и сопротивляться.
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