ISW: Россияне теряют инициативу в районе Бахмута

Об этом сообщает отчет "Института изучения войны" (ISW ).

В отчете сообщается, что российские и украинские официальные лица признали продление ограниченных украинских контратак под Бахмутом 17 мая.

В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются по неустановленным направлениям на флангах Бахмута. В свою очередь спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что защитники за минувшие сутки продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги россиян.

"Один из известных милблогеров посетовал, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе", - говорится в отчете ISW.