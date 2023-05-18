ISW: Россияне теряют инициативу в районе Бахмута
Российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак защитников
Об этом сообщает отчет "Института изучения войны" (ISW ).
В отчете сообщается, что российские и украинские официальные лица признали продление ограниченных украинских контратак под Бахмутом 17 мая.
В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются по неустановленным направлениям на флангах Бахмута. В свою очередь спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что защитники за минувшие сутки продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги россиян.
"Один из известных милблогеров посетовал, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе", - говорится в отчете ISW.
- 13 мая сообщалось, что украинские военные постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.
- 15 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский назвал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении первым успехом наступательных действий.
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