ISW: Россия ставит нереалистичные термины и не имеет боевой мощи, необходимой для проведения большого наступления
Российское военное командование спешит начать большое наступление для захвата Донецкой области без достаточной боевой мощи, а также ставит нереалистичные сроки
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Министерство обороны Великобритании сообщало о том, что Россия пыталась начать крупную наступательную операцию с начала января 2023 года, но смогла получить всего несколько сотен метров территории в неделю.
Британское министерство столь медленные темпы объясняет нехваткой боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.
В то же время отмечалось, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.
"Российское руководство вновь планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", - дали оценку в Институте.
Аналитики также наблюдали, как Кремль сигнализировал о подготовке к наступлению в начале 2023 года и пришли к выводу, что время и пространство могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижениям России, поскольку приближается весна, которая непригодна для маневренной войны.
"Националистическое информационное пространство продолжает выражать беспокойство из-за неблагоприятности России провести скорую и многоплановую решительную последующую операцию в установленные сроки", - подчеркивают эксперты.
Так, один из российских военных блогеров сказал, что российские силы "не должны попасть в ловушку, пытаются начать многочисленные последующие операции", как это было весной 2022 года, а сосредоточится на растущем продвижении, которое "приведет к большим потерям среди украинских сил".
Другой блоггер заявил, что всей России нужно создать силы прорыва и отказаться от своей нынешней тактики запуска небольших локализованных наступательных действий, тратящих российские боевые действия на "захват полей", добавляют в Институте.
- 5 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина готова к новому масштабному наступлению россиян в феврале.
- 6 февраля британское издание FT написало, что Россия в ближайшие 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс.
- 6 февраля Резников заявил, что во время нового масштабного наступления россияне могут изменить тактику и нанести концентрированные удары на конкретных направлениях.
- На следующий день Институт изучения войны отмечал, что россияне спешат с новым масштабным наступлением, чтобы провести его до поступления тяжелой западной техники в Украину.
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