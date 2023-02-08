Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны Великобритании сообщало о том, что Россия пыталась начать крупную наступательную операцию с начала января 2023 года, но смогла получить всего несколько сотен метров территории в неделю.

Британское министерство столь медленные темпы объясняет нехваткой боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

В то же время отмечалось, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

"Российское руководство вновь планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", - дали оценку в Институте.

Аналитики также наблюдали, как Кремль сигнализировал о подготовке к наступлению в начале 2023 года и пришли к выводу, что время и пространство могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижениям России, поскольку приближается весна, которая непригодна для маневренной войны.

"Националистическое информационное пространство продолжает выражать беспокойство из-за неблагоприятности России провести скорую и многоплановую решительную последующую операцию в установленные сроки", - подчеркивают эксперты.

Так, один из российских военных блогеров сказал, что российские силы "не должны попасть в ловушку, пытаются начать многочисленные последующие операции", как это было весной 2022 года, а сосредоточится на растущем продвижении, которое "приведет к большим потерям среди украинских сил".

Другой блоггер заявил, что всей России нужно создать силы прорыва и отказаться от своей нынешней тактики запуска небольших локализованных наступательных действий, тратящих российские боевые действия на "захват полей", добавляют в Институте.