Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий", – говорят в Институте.

Аналитики привели в пример заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам и что все указывает на противоположное.

Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

В свою очередь председатель Совета резервистов Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", - подчеркивают аналитики.

Эксперты отмечают, что российские военные блогеры продолжили указывать на то, что создаются условия для наступления РФ и Россия задействовала еще не все резервы для него.

ISW акцентирует и то, что Россия и Иран продолжают прилагать усилия для углубления экономических завязок.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркнул, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.

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