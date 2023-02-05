Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Россия не продемонстрировала возможности вести многочисленные крупные наступательные операции, которые были бы необходимы для одновременного выхода на административные границы Донецкой области и взятия города Запорожье", - утверждают в ISW.

Эксперты спрогнозировали, что оккупанты вряд ли направят решительные наступательные операции на Запорожье: российская армия продолжает готовиться к наступлению на западе Луганщины и стремится окружить Бахмут.

Ссылаясь на информацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, специалисты производили расчеты с учетом предоставленных данных о наличии 30 тыс. военнослужащих РФ вблизи Мариуполя.

Они утверждают, что таких сил недостаточно для атаки на Запорожье:

"Российские регулярные силы, резервы и силы Вагнера уже привлекли десятки тысяч военных, чтобы захватить Бахмут, понеся многотысячные потери во время этой попытки, а в довоенном Бахмуте проживало чуть более 70 тысяч человек".