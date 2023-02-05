ISW: Россия не продемонстрировала способность вести несколько крупных наступательных операций одновременно
По данным аналитиков ISW, российская армия не может одновременно вести большие наступательные операции на нескольких направлениях
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Россия не продемонстрировала возможности вести многочисленные крупные наступательные операции, которые были бы необходимы для одновременного выхода на административные границы Донецкой области и взятия города Запорожье", - утверждают в ISW.
Эксперты спрогнозировали, что оккупанты вряд ли направят решительные наступательные операции на Запорожье: российская армия продолжает готовиться к наступлению на западе Луганщины и стремится окружить Бахмут.
Ссылаясь на информацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, специалисты производили расчеты с учетом предоставленных данных о наличии 30 тыс. военнослужащих РФ вблизи Мариуполя.
Они утверждают, что таких сил недостаточно для атаки на Запорожье:
"Российские регулярные силы, резервы и силы Вагнера уже привлекли десятки тысяч военных, чтобы захватить Бахмут, понеся многотысячные потери во время этой попытки, а в довоенном Бахмуте проживало чуть более 70 тысяч человек".
- Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что вражеские войска могут начать наступление на Востоке и Юге к годовщине вторжения в Украину, 24 февраля.
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