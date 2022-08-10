Об этом сообщает ISW в своем отчете.

Так, глава "Общества среднеазиатских узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил, что узбекские граждане, проживающие или работающие в Пермском крае, должны сформировать в Пермском крае добровольческий батальон "Амир Тимур" для поддержки российских войск в Украине.

По его словам, узбеки обязаны своим существованием в РФ российскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины.

Аналиты Института ранее также заявляли, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в "Собянинский" полк в обмен на российское гражданство и финансовую компенсацию.

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