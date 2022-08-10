ISW: Россия использует лидеров этнических меньшинств для формирования добровольческих подразделений
Кремль и минобороны России, по всей вероятности, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые могут привлекать для боев в Украине
Об этом сообщает ISW в своем отчете.
Так, глава "Общества среднеазиатских узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил, что узбекские граждане, проживающие или работающие в Пермском крае, должны сформировать в Пермском крае добровольческий батальон "Амир Тимур" для поддержки российских войск в Украине.
По его словам, узбеки обязаны своим существованием в РФ российскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины.
Аналиты Института ранее также заявляли, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в "Собянинский" полк в обмен на российское гражданство и финансовую компенсацию.
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