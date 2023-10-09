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ISW: Россия готовится к возможным конфликтам со странами НАТО

9 октября, 2023 понедельник
06:25
Мир

Россия развила правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках широкомасштабной военной реформы

Предпосылки такового реформирования проанализировал Институт исследования войны (ISW).

Согласно сообщению, на российском федеральном портале проектов нормативно-правовых актов 8 октября опубликован подготовленный минобороны России указ президента. Он предлагает лишить Северный флот (ПФ) статуса "межвидового стратегического территориального объединения".

Российские пропагандистские государственные СМИ сообщают: это предложение указывает, что НФ больше не будет отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. Они предполагают, что НФ и четыре региона (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ) передадут в состав реформированного Ленинградского военного округа.

Российский военный аналитик Юрий Федоров отметил, что восстановление Ленинградского военного округа свидетельствует о том, что Россия готовится к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО в целом.

В 2010 году российские военные объединили Московский и Ленинградский военные округа в Западный военный округ. Минобороны РФ создало Северный флот 2014 года с территории Западного военного округа, а президент России Владимир Путин с 1 января 2021 года сделал НФ военно-административной единицей, равной военному округу.

Министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 г. предложил воспроизвести Московский и Ленинградский военные округа на базе Западного военного округа и подтвердил, что по состоянию на август 2023 г. эти военные округа активно формируются.

Решение министерства обороны о перераспределении оружия массового поражения указывает на то, что Россия видит необходимость реструктуризации своих сил против НАТО. Также РФ, вероятно, стремится обустроить позиции на финской границе. Хотя остается непонятным, как РФ сможет мобилизовать, научить и организовать эти силы в новый военный округ, – отмечают в ISW.

  • В Институте изучения войны рассказали , что российские оккупационные войска усилили минирование в районе Роботы и Вербового.
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