Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

"Российское военное руководство участвует в кампании, чтобы представить себя как часть эффективного аппарата военного времени, пытаясь изменить общественное восприятие неудач России в Украине", – говорится в сообщении.

Так, минобороны РФ опубликовало 18 декабря кадры, на которых, как сообщается, министр Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Южном военном округе и инспектирует группировку российских войск в зоне боевых действий в Украине. Сообщается, что Шойгу заслушал доклады от полевых командиров и общался непосредственно с личным составом на передовой, уделяя особое внимание организации всестороннего обеспечения войск, условиям дислокации личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых частей.

Днем ранее, 17 декабря, минобороны РФ распространяло кадры, на которых Шойгу присутствует на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, начальником генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным для обсуждения ближайших и среднесрочных предложений для российских операций в Украине.

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Последние действия Шойгу позволяют предположить, что минобороны России пытается укрепить свою репутацию эффективного военного органа перед последовательной критикой ведения войны со стороны провоенного сообщества, считают эксперты.

"Недавние согласованные усилия российских военных чиновников презентовать себя активно вовлеченными в планирование и контроль военных действий, особенно при отсутствии ощутимых военных побед в Украине, могут свидетельствовать о том, что Россия готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы", - отмечают в Институте.

Как добавляют аналитики, визит Шойгу в Южный военный округ - с его упором на материально-техническое обеспечение и медицинскую поддержку - вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны военных блогеров и протестов солдат и их семей.

6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке". Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал , что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.

В свою очередь США пока не считают, что РФ может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.

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