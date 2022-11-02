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ISW: РФ вряд ли удастся противостоять партизанскому движению

2 ноября, 2022 среда
06:39
война с Россией ВСУ

Аналитики утверждают, что эффективные партизанские атаки заставляют российское руководство отвлекать ресурсы от операций на фронте для обеспечения безопасности тыловых районов

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что партизаны усугубляют способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

Плохая российская оперативная безопасность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность войск РФ эффективно защищать российские тыловые районы от партизанских нападений и одновременно защищаться от украинских контрнаступлений.

Аналитики утверждают, что Кремль еще не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать.

Нехватка человеческих ресурсов усугубляет способность российских войск эффективно защищать свои тыловые районы от партизанских нападений, говорят в Институте.

Как сообщается, на 1 ноября российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Нехватка российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению этой территории.

При этом по данным украинской разведки, российские военные сосредоточили 40 000 военнослужащих – большую часть обычных вооруженных сил России – в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает примерно 23 000 квадратных километров.

Предоставление российскими военными приоритета Херсонской области, вероятно, привело к деградации российских сил безопасности в Запорожской (заметная ячейка партизанской активности), Донецкой и Луганской областях. Партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября, что свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил обеспечить безопасность оккупированной территории.

Также атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта в помощь в защите тыловых районов, что ухудшает российскую способность защищаться от украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

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Россия
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