ISW: РФ "в значительной степени" отказалась от идеи окружить украинские силы в Бахмуте
Минобороны России отказалось от цели окружить значительное количество украинских сил в Бахмуте, об этом свидетельствует развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг города
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики предполагают, что украинские силы, вероятно, прорвали некоторые российские рубежи во время локализованных контратак вблизи Бахмута.
Так, на слова командующего Восточной группой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский о том, что войска РФ отступили до 2 км в свой тыл на неустановленных участках Бахмутского фронта, была реакция со стороны минобороны РФ и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Финансист вагнеровцев заявил, что украинские воины начали контрнаступление и отразили 3 км территории в Бахмуте и его окрестностях. А российское минобороны "нехарактерно быстро" признало украинские контратаки, заявив, что российские войска якобы отразили 8 наземных атак и 3 операции боевой разведки на Донецком направлении. Однако там опровергают сообщения о прорыве ВСУ российских оборонных рубежей.
"Ответы Пригожина и минобороны отражают усиливающуюся панику в российском информационном пространстве по поводу слухов о запланированных украинских контрнаступлениях и указывают на растущую обеспокоенность Вагнера и руководства минобороны России, а также отражают указания Кремля не преуменьшать успехи Украины", - говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что минобороны РФ "в значительной степени" отказалось от цели оцепить там украинские подразделения.
Минобороны России, вероятно, "приступило к деприоритизации усилий на Бахмутском направлении в январе 2023 года", когда остановило вербовку заключенных ЧВК Вагнера. Это побудило Пригожина активизировать усилия в районе Соледара – Бахмута в январе и публично, начиная с февраля 2023 года, жаловаться на отсутствие поддержки со стороны минобороны.
В марте и апреле минобороны РФ на короткое время выделило больше ресурсов на линию фронта в Бахмуте, отправив туда танки Т-90 и воздушно-десантные войска, а также отправив мобилизованных резервистов к Вагнера. А уже 24 апреля Пригожин заявил, что МО развернуло лишь нерегулярные и неквалифицированные подразделения по удержанию флангов вокруг Бахмута, говорят в Институте.
"Неспособность этих подразделений выполнить даже такую ограниченную миссию указывает на то, что российские фланги вокруг Бахмута и на других подобных укомплектованных участках фронта уязвимы для украинских контрударов", - говорится в отчете.
Распределение сил МО Украины в сочетании с изменениями на поле боя также свидетельствует о том, что опасность российского окружения крупных украинских сил в Бахмуте, вероятно, прошла. Однако, как предполагают аналитики, вагнеровцы могут продолжить вести лобовые атаки в Бахмуте, что позволит украинским войскам провести организованный уход из угрожающих районов и не столкнуться с масштабным окружением.
Напомним, больше всех в России на нехватку боеприпасов сетует глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который по мнению экспертов, таким образом пытается оправдать неспособность захватить Бахмут. В украинском Минобороны считают: "Любая информация военного характера во время войны - это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях".
- 10 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подтвердил информацию, которую предварительно сообщали военные командиры, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины заставили российских террористов отступить на дистанцию до 2-х километров.
- А боец 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" в составе Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко заявил, что в конце мая произойдут важные события на поле боя. Кроме того, он предположил, что с Бахмутского направления может и начаться большое наступление.
- По состоянию на утро 12 мая Генштаб ВСУ отмечал: на Бахмутском направлении противник продолжает наступление, продолжаются бои и в самом городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
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