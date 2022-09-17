ISW рассказал о трех направлениях наступления ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что речь идет о "трех зонах кинетической активности":
- северо-западнее Херсона;
- вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;
- к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.
В ISW рассказали, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские силы, вероятно, вошли во город.
"Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что российские войска 16 сентября отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близ украинского плацдарма через реку Ингулец)", - подчеркнули в отчете.
Специалисты добавляют, что украинские войска продолжают опрокидывать силы и технику в районы Андреевки и Белогорки.
"Генштаб Украины указывает, что российские войска обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления России об отражении атак", - подытожили в Институте изучения войны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное