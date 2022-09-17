ISW рассказал о трех направлениях наступления ВСУ в Херсонской области

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что речь идет о "трех зонах кинетической активности":

северо-западнее Херсона;

вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;

к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

В ISW рассказали, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские силы, вероятно, вошли во город.

"Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что российские войска 16 сентября отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близ украинского плацдарма через реку Ингулец)", - подчеркнули в отчете.

Специалисты добавляют, что украинские войска продолжают опрокидывать силы и технику в районы Андреевки и Белогорки.

"Генштаб Украины указывает, что российские войска обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления России об отражении атак", - подытожили в Институте изучения войны.

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