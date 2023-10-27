ISW рассказал, как большие потери РФ возле Авдеевки повлияют на ситуацию на фронте

Об этом сообщает Институт изучения войны.

С 10 октября 2023 года российское войско потеряло более 5 тыс. окупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.

"Спутниковые снимки подтвердили, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли как минимум 109 единиц военной техники, в основном боевых бронированных машин и танков", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, российское командование перебросило дополнительные силы к Авдеевке, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность российских войск поддерживать продолжающиеся наступательные усилия.

Однако, как считает ISW, российскому командованию, вероятно, будет сложно компенсировать потери российской техники, в том числе бронетехники.

Большие потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность России вести эффективную механизированную маневровую войну во время наступления российских войск зимой-весной 2023 года, способствуя дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов вблизи Угледар2.

"Тяжелые потери вокруг Угледара, вероятно, помешали российскому командованию совершить постоянные механизированные штурмы в других частях Украины позже во время зимне-весеннего наступления 2023 года", - считают в ISW.

Также там подчеркнули, что недавние потери российской техники вокруг Авдеевки кажутся гораздо больше, чем потери у Угледара.

"Недавние потери российской техники вокруг Авдеевки, вероятно, приведут к еще большему недостатку российской техники и препятствий для любого прогресса, которого российские военные добились в решении проблем с ухудшением возможностей механизированного маневра", - объяснили аналитики.