ISW: Путин, вероятно, приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина

Об этом сообщает Институт изучения войны.

"Приказ Путина российскому минобороны сбить самолет Пригожина, вероятно, является публичной попыткой восстановить свое доминирование и отомстить за унижение, нанесшее Путину и российскому минобороны вооруженное восстание ЧВК Вагнера 24 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то время, когда производился самолет Пригожина, Путин посетил публичный телевизионный концерт в честь 80-й годовщины Курской битвы. Присутствие Путина на телевизионном концерте, по словам аналитиков, повторило воспоминание советского государственного телевидения, которое показывало "Лебединое озеро" в августе 1991 года, когда Советский Союз распался.

Решение использовать российскую ПВО как метод убийства Пригожина позволило российскому минобороны непосредственно отомстить за тот день, который стал одним из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения, добавляют в сообщении.

По словам ISW, Путин испытал значительное унижение за то, что не смог остановить восстание ЧВК Вагнера, и полагался на то, что Лукашенко остановил марш Пригожина.

"Путину нужно было показательно отомстить Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не является слабым лидером, но и для того, чтобы поддержать своих военных, которые в глазах многих россиян не видели справедливости по поводу событий 24 июня", - добавили аналитики.