Об этом сообщает Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание, что Путин открыл дверь для дальнейшей институциализации коррупции через манипуляции российской внутренней правовой сферой. 29 декабря он издал указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел, находящихся на службе в росгвардии, работников пенитенциарной системы и следственной системы, а также чиновников во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Указ также отменяет запрет на получение военнослужащими "благотворительных" подарков в связи с участием в боевых действиях в Украине. Издание The Insider отметило, что этот указ фактически может разрешить российским чиновникам, вовлеченным в войну, конфисковать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий, поскольку такая собственность может юридически классифицироваться как "благотворительные подарки".

13 декабря госдума РФ одобрила законопроект об отмене уголовной ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины "для защиты интересов России".

15 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение РФ отменить ответственность за преступления, совершенные россиянами на оккупированных территориях Украины, легализацией изнасилований, убийств и мародерства.

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