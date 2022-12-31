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ISW: Путин своим указом легализовал мародерство оккупантов в Украине

31 декабря, 2022 суббота
08:27
война с Россией

Новый указ российского диктатора Владимира Путина фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на оккупированных территориях

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание, что Путин открыл дверь для дальнейшей институциализации коррупции через  манипуляции российской внутренней правовой сферой. 29 декабря он издал указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел, находящихся на службе в росгвардии, работников пенитенциарной системы и следственной системы, а также чиновников во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Указ также отменяет запрет на получение военнослужащими "благотворительных" подарков в связи с участием в боевых действиях в Украине. Издание The Insider отметило, что этот указ фактически может разрешить российским чиновникам, вовлеченным в войну, конфисковать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий, поскольку такая собственность может юридически классифицироваться как "благотворительные подарки".

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Владимир Путин
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
воєнні злочини Росії
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