ISW: Путин сосредоточился на укреплении экономического контроля над Беларусью
Президент России Владимир Путин, вероятно, сосредоточился на укреплении экономического контроля над Беларусью
Об этом информирует Институт изучения войны ( ISW ).
Отмечают, что Путин 5–6 апреля встретился в Москве с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсуждали вопросы союзной интеграции в сфере безопасности, экономике, обороне, культуре и гуманитарные вопросы.
Так, Путин и Лукашенко заявили, в частности, о создании единой системы косвенных налогов. Также они планируют меры по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий и усилия по унификации торгового законодательства обеих стран.
Также политики отметили, что российские и белорусские чиновники сосредоточены на мероприятиях по замещению импорта и поддержке микроэлектронной промышленности. Это, предположительно, делается для смягчения санкций Запада, говорят аналитики.
Путин в свою очередь подчеркнул, что официальные лица обеих стран продолжают процесс создания общего рынка нефти и газа. Они также работают над разработкой соглашения по формированию единого рынка электроэнергии.
Во время встречи Путин и Лукашенко также обсудили укрепление экономического сотрудничества для поддержки их текущих попыток заверить свои народы в том, что санкции стран Запада не будут иметь долгосрочных последствий.
Таким образом, Кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать оборонно-промышленный комплекс Беларуси в свой ОПК, считают в Институте.
- 6 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил реализацию проекта "союзного государства".
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