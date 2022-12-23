Об этом считает Институт исследования войны (ISW).

Так, Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится поскорее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям".

Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на оправдание военных усилий Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей Кремля, говорят аналитики.

В Институте напомнили, что российские военные не одержали ни одной значительной победы с момента захвата Лисичанска 3 июля.

"Путин и представители министерства обороны РФ неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь приуменьшить последствия продолжительной войны", – отмечают эксперты.

Другие ключевые выводы ISW

Владимир Путин и дальше отказываться относиться к Владимиру Зеленскому как к равному и суверенному партнеру, что еще раз свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной

Риторика Путина является частью продолжающейся российской информационной операции, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства

Путин ужесточил существующую российскую информационную операцию, направленную на уменьшение западной помощи Украине в сфере безопасности

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов попытался возродить развенчанный российский нарратив о том, что Кремль вторгся в Украину, чтобы предотвратить выдуманный запланированный напад Украины на оккупированные Россией Донбасс и Крым

Кремль заявил, что Сергей Шойгу во второй раз через неделю посетил линию фронта в Украине, вероятно, для того, чтобы отвести критику от того, что Шойгу не считают одним из лидеров военного времени

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры с российскими чиновниками по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции

Российско-террористические войска продолжали проводить ограниченные контратаки по линии Кременная - Сватово, а украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной

Российско-террористические войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки

Оккупационные войска усиливают меры безопасности в Херсонской области и Крыму из-за опасений украинских контрнаступательных операций

Высокопоставленный российский чиновник опроверг заявления о второй волне мобилизации на фоне мобилизации

Украинские партизаны продолжают наносить удары по российским оккупационным властям

Напомним, 22 декабря во время встречи с пропагандистами Путин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение. Ранее он называл "спецоперацией" войну против Украины.

После этого один из российских депутатов подали в суд на Путина за то, что тот назвал "спецоперацию" войной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb