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ISW: Путин пытается найти виновного в провалах оборонно-промышленной базы РФ

13 января, 2023 пятница
06:45
Мир

Президент РФ Владимир Путин ищет "козла отпущения" за то, что база оборонной промышленности его страны пытается решить технические и технологические проблемы с военной техникой и вооружением

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

"Российский президент Владимир Путин, вероятно, ищет "козлов отпущения" за борьбу российской оборонно-промышленной базы по решению проблемы с дефицитом оборудования и технологий", - говорится в отчете.

На заседании кабинета министров 11 января Путин публично раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова за невыполнение госзаказов предприятиями авиационной промышленности. Он заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказ на 2023 год, не нанимают дополнительный персонал и не готовятся увеличивать объем производства для потенциальных заказов в будущем.

Диктатор прервал объяснение Мантурова о том, что министерство уже подготовило проекты заказов для гражданской и военной промышленности, в результате чего министр признал, что Россия не выпустила часть документов для производителей самолетов, которые одобрили бы госфинансирование их проектов.

Путин утверждал, что директора предприятий сообщили ему, что не получали госзаказов при "нынешних условиях" в России, и призвал Мантурова "не валять дурака". Тот попытался смягчить требование, заявив, что министерство "постарается сделать все возможное", однако глава Кремля сказал, что ему не следует стараться изо всех сил, а выполнить задание в течение месяца. Его спикер Дмитрий Песков позже убавил значение ссоры, назвав ее "нормальным рабочим процессом".

Аналитики считают, что этот инцидент, вероятно, является частью продолжающейся информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как лидера военного времени.

"Кремль мог бы вырезать это противоречие из своей официальной стенограммы (как он часто делает для большинства тщательно редактируемых и инсценируемых встреч Путина), но предпочел обнародовать резкий ответ Путина, возможно, для того, чтобы назвать других официальных лиц в Кремле как виновных в проблемах российской оборонно-промышленной базы и, возможно, для угроз другим должностным лицам", - говорят эксперты.

Путин начал чаще появляться на публике, в частности, посещать предприятия оборонной промышленности, в декабре и январе, несмотря на то, что ранее ограничивал свои действия на протяжении всей войны против Украины, подмечают в Институте.

Считается, что диктатор также пытается смягчить критику российских блогеров по поводу отсутствия передовой военной техники и неспособности России поставить перед своей военно-промышленной базой задачу обеспечения военных действий. Некоторые частные производители вооружений тоже критиковали Кремль за то, что он не смог заключить никакие государственные контракты с их фирмами, подкрепляя свою критику дискурсом блогеров.

Также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил 12 января, что российское военное руководство планирует увеличить численность личного состава армии до 1,5 млн человек (приблизительно с 1,35 млн на сентябрь 2022 года) и сформировать не менее 20 новых воинских частей в 2023 году. По мнению украинской разведки, это свидетельствует о намерениях Кремля приступить к долгосрочному противостоянию и подготовке к ведению широкомасштабных боевых действий.

Он отметил значительные потери России в личном составе, вооружении и технике, указал на последствия международных санкций и отметил, что структурные недостатки российского военного аппарата снизили возможности страны-агрессора по формированию вооруженных сил и, в конце концов, вызывали сомнения в том, смогут ли они осуществить эти реформы в неразглашаемые сроки.

Заявления Громова прозвучали на следующий день после того, как министерство обороны РФ объявило о большой реструктуризации структуры высшего командования для своих операций в Украине, и предполагают, что российский военный аппарат в целом участвует в согласованной кампании по реформированию и реструктуризации многочисленных тактических, оперативных и стратегических аспектов.

В ISW ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил и сформировать 17 новых маневренных дивизий.

"Неясно, какие дополнительные три дивизии Громов подразумевают. По нашим оценкам, минобороны РФ неуклонно отменяет реформы Сердюкова 2008 года (которые были направлены на рационализацию российских сухопутных войск и переход к бригадной структуре), восстанавливая маневренные дивизии в российских военных округах с 2013 года, но Кремль соответствуют войне. Реструктуризация высших командных структур в сочетании с усилиями по расширению военной базы в 2023 году позволяет предположить, что РФ создает условия для долгосрочных согласованных действий против Украины. Минобороны РФ также может возлагать весьма нереалистичные надежды на собственную способность быстро реструктурировать свои сухопутные войска.", - добавили аналитики.

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Россия
Владимир Путин
война с Россией
Военные новости
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