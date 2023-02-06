Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Нерешительность Путина во время войны демонстрирует его желание избегать рискованных решений, которые могли бы угрожать его правлению или международной эскалации - несмотря на то, что его максималистская и нереалистичная цель, полное завоевание Украины, вероятно, требует дальнейшего риска, чтобы надеяться на успех", – пишет Институт.

Решения президента России по Украине после неудачного вторжения 24 февраля 2022 года указывают на вероятный разрыв между его максималистскими целями и готовностью принимать потенциально рискованные решения, необходимые для их достижения.

При этом Путин, вероятно, исходил из заблуждения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, а потому рассматривал российское вторжение как приемлемый риск, говорят аналитики.

Российские спецслужбы ждали краха украинских Вооруженных Сил, а кремлевские пропагандисты заранее опубликовали заранее написанную статью, которая восхваляет "победу" России 26 февраля 2022 года, рассказывают эксперты.

Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы из-за его вторжения.

В отчете говорится, что провал наступления на Киев заставил Путина столкнуться со сложными решениями. Однако диктатор по-прежнему не желает отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, необходимых для изменения хода войны.

ISW приводит ряд примеров, демонстрирующих нежелание Путина принимать рискованные решения:

Путин неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, истощивших значительную часть российской армии

Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022 мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в России и модернизировать систему призыва в армию

Президент РФ не делал много публичных выступлений, связанных с военными действиями, с начала войны до середины декабря

Путин начал принимать непопулярные внутри страны решения, такие как объявление частичной мобилизации или расширение военного положения только после того, как из-за ужасной ситуации на фронте после успехов ВСУ стало очевидно, что Кремлю нужна дополнительная боевая сила

Российский президент мог бы объявить более масштабную мобилизацию, чем у 300 тыс. военнослужащих, но, вероятно, опасался, что и без того непопулярная перспектива мобилизации еще больше повредит его популярности в российском обществе

Путин также официально не объявил военное положение в пределах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а вместо этого поручил этим регионам разработать правовую базу, необходимую для поддержки российской мобилизации

Президент РФ, очевидно, не спешит объявлять вторую волну мобилизации и, вероятно, снова склоняется к проведению "тихой мобилизации" из-за беспокойства по поводу непопулярности первой волны мобилизации

Путин проводит опрос, чтобы оценить восприятие россиянами мобилизации, но еще не решил, когда начать дальнейшую мобилизацию

Российский президент полагается на "козлов отпущения", которые публично берут на себя вину за военные неудачи и непопулярную политику Кремля. В частности, вывод войск из Херсона и правобережья Херсонской области российские пропагандисты перевели на бывшего командующего вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина

"Нежелание Путина брать на себя риски, непосредственно связанные с развязанной им войной, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержки своих собственных военных целей", – добавляют аналитики.