ISW: Путин пытается избегать принятия рискованных решений
Российский диктатор Владимир Путин проявляет нерешительность в принятии решений, что демонстрирует его стремление избегать рискованных сценариев, которые могут угрожать его власти
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Нерешительность Путина во время войны демонстрирует его желание избегать рискованных решений, которые могли бы угрожать его правлению или международной эскалации - несмотря на то, что его максималистская и нереалистичная цель, полное завоевание Украины, вероятно, требует дальнейшего риска, чтобы надеяться на успех", – пишет Институт.
Решения президента России по Украине после неудачного вторжения 24 февраля 2022 года указывают на вероятный разрыв между его максималистскими целями и готовностью принимать потенциально рискованные решения, необходимые для их достижения.
При этом Путин, вероятно, исходил из заблуждения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, а потому рассматривал российское вторжение как приемлемый риск, говорят аналитики.
Российские спецслужбы ждали краха украинских Вооруженных Сил, а кремлевские пропагандисты заранее опубликовали заранее написанную статью, которая восхваляет "победу" России 26 февраля 2022 года, рассказывают эксперты.
Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы из-за его вторжения.
В отчете говорится, что провал наступления на Киев заставил Путина столкнуться со сложными решениями. Однако диктатор по-прежнему не желает отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, необходимых для изменения хода войны.
ISW приводит ряд примеров, демонстрирующих нежелание Путина принимать рискованные решения:
- Путин неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, истощивших значительную часть российской армии
- Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022 мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в России и модернизировать систему призыва в армию
- Президент РФ не делал много публичных выступлений, связанных с военными действиями, с начала войны до середины декабря
- Путин начал принимать непопулярные внутри страны решения, такие как объявление частичной мобилизации или расширение военного положения только после того, как из-за ужасной ситуации на фронте после успехов ВСУ стало очевидно, что Кремлю нужна дополнительная боевая сила
- Российский президент мог бы объявить более масштабную мобилизацию, чем у 300 тыс. военнослужащих, но, вероятно, опасался, что и без того непопулярная перспектива мобилизации еще больше повредит его популярности в российском обществе
- Путин также официально не объявил военное положение в пределах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а вместо этого поручил этим регионам разработать правовую базу, необходимую для поддержки российской мобилизации
- Президент РФ, очевидно, не спешит объявлять вторую волну мобилизации и, вероятно, снова склоняется к проведению "тихой мобилизации" из-за беспокойства по поводу непопулярности первой волны мобилизации
- Путин проводит опрос, чтобы оценить восприятие россиянами мобилизации, но еще не решил, когда начать дальнейшую мобилизацию
- Российский президент полагается на "козлов отпущения", которые публично берут на себя вину за военные неудачи и непопулярную политику Кремля. В частности, вывод войск из Херсона и правобережья Херсонской области российские пропагандисты перевели на бывшего командующего вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина
"Нежелание Путина брать на себя риски, непосредственно связанные с развязанной им войной, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержки своих собственных военных целей", – добавляют аналитики.
- 5 февраля стало известно, что экспремьер Израиля Беннет утверждает, что Путин в марте 2022 года пообещал ему не убивать Зеленского.
- Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фикцией заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета.
- Впоследствии глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление экс-премьера Израиля: "Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана".
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