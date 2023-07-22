Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, Путин продолжает прилагать усилия, чтобы посеять разногласия внутри НАТО и между Украиной и Альянсом, вероятно, с целью поддержать усилия Кремля по Черноморской зерновой инициативе и взорвать долгосрочную поддержку Украины со стороны Запада.

"Усиление ударов российских военных по украинской портовой и зерновой инфраструктуре и угрозы морской эскалации в Черном море, вероятно, преследуют цель оказывать давление на Запад, чтобы он молчаливо согласился на эти требования. лица делают желанием участвовать в переговорах", - говорится в отчете ISW.

Кремль, похоже, пытается смягчить заявление министерства обороны России от 19 июля о рассмотрении гражданских судов в Черном море как военных целей.

По мнению аналитиков ISW, Россия маневрирует, чтобы сохранить возможность модифицировать действующее соглашение, а не вести переговоры об совершенно новом, поскольку оно стремится получить значительные уступки от Запада.

Кроме этого, российский МИД, вероятно, пытается доказать, что Россия все еще является де-юре участником, невзирая на ее выход из зернового соглашения, чтобы иметь возможность пересмотреть соглашение на более выгодных для него условиях.

Окончание действия "зернового соглашения" и угрозы Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

В ночь с 18 на 19 июля российские войска атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он заявил, что оккупанты совершенно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.

В Минагрополитики сообщили, что российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.

В среду, 19 июля, российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины. По их словам, с 00:00 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Террористы добавили, что флаги стран, под которыми будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.

В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.

В Белом доме предупреждали, что российские войска могут расширить свои цели против украинских зерновых объектов, включая атаки на гражданские суда в Черном море.

В ответ угрозам РФ Министерство обороны Украины объявило, что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как перевозящие военные грузы.

В пятницу, 21 июля, заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что РФ якобы намерен осматривать суда в Черном море перед тем, как принимать в отношении их какие-либо меры.