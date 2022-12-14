Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря приказал провести экстренную всестороннюю проверку готовности белорусских военных.

"Обучение, похоже, не является прикрытием для сосредоточения белорусских и/или российских сил у исходных позиций для вторжения в Украину. Это предполагает развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей территории Беларуси, выполнение инженерных задач и отработку форсирования рек Неман и Березина (отдалены от белорусско-украинской границы соответственно свыше 170 км и 70 км)", - подчеркивают эксперты.

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На кадрах, опубликованных в социальных сетях 13 декабря, видна колонна белорусской БМП и грузовиков, которые, как сообщается, двигаются из Колодища (восточнее Минска) в направлении Гатавы (6 км к югу от Минска).

Также известно, что белорусские силы перебросили 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в сторону Малариты, Брест (около 15 км от Украины) 13 декабря. А российские танки Т-80 перебросили с Обуз-Лесновского полигона в Бресте, Беларусь, на Брестский полигон также в Бресте (около 30 км от белорусско-украинской границы) примерно 12 декабря.

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Еще известно о переброске Россией трех МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищах.

В Институте считают, что "это развертывание, вероятно, является частью текущих российских информационных операций, предполагающих, что обычные сухопутные силы Беларуси могут присоединиться к российскому вторжению в Украину".

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

3 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение об "обеспечении региональной безопасности". Тогда же в институте изучения войны отметили, что глава минобороны РФ встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси, чтобы продолжить давление на него для дальнейшей поддержки Минском российской агрессии против Украины.

6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".

Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал, что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.

12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.

В свою очередь Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью, чтобы подготовиться к любому возможному развитию событий.

Также стало известно, что российская армия перемещает к границе Беларуси с Украиной военную технику, а в Брестскую область перебрасывают 103 бригады ССО Беларуси.

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