ISW: провал войск РФ под Угледаром ослабил веру россиян в их способность начать масштабное наступление на Востоке Украины
Аналитики Института изучения войны сказали, что сообщения о тактических неудачах войск РФ вокруг Угледара еще больше ослабили веру россиян в их способность начать масштабную наступательную операцию
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты ISW обратили внимание на реакцию российских милблогеров на сообщения о тактических неудачах армии РФ под Угледаром в Донецкой области. Отмечается, что они критикуют российское военное командование за повтор провалов, преследовавших российскую армию во время войны в Украине.
"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции", - говорится в отчете.
Так, один из милблогеров Кремля отмечал, что РФ не смогла быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар. В этом случае оккупанты потеряли инициативу из-за быстрого переброса украинских резервов в регион.
"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - резюмировали аналитики.
- Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Черняк утвердил, что до 24 февраля Россия не сможет начать широкомасштабное наступление на Востоке из-за нехватки ресурсов.
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