Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW обратили внимание на реакцию российских милблогеров на сообщения о тактических неудачах армии РФ под Угледаром в Донецкой области. Отмечается, что они критикуют российское военное командование за повтор провалов, преследовавших российскую армию во время войны в Украине.

"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции", - говорится в отчете.

Так, один из милблогеров Кремля отмечал, что РФ не смогла быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар. В этом случае оккупанты потеряли инициативу из-за быстрого переброса украинских резервов в регион.

"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - резюмировали аналитики.