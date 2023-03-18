ISW прогнозирует о чем в Москве будут говорить Си Цзиньпин и Путин

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве может обсудить схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

Также глава КНР во время визита в столицу РФ с 20 по 22 марта, вероятно, поднимет тему заинтересованности Пекина в посредничестве в переговорном урегулировании войны в Украине, отмечают аналитики.

В Кремле заявляют, что Путин и Си намерены подписать неуказанные двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства РФ и Китая.

"Сообщается, что китайские компании продавали винтовки, запчасти для дронов и оборудования российским организациям, которые могут быть использованы в военных целях, а западные спецслужбы заявили, что китайское руководство рассматривает возможность поставки летального оборудования в Россию", - говорится в публикации.

Эксперты считают, что Си Цзиньпин предположительно планирует обсудить схемы обхода санкций с Путиным и российскими официальными лицами, чтобы поддержать продажу и поставки в РФ китайского оборудования.

Ранее в ISW озвучивали оценку, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и китайский лидер подписали 1 марта пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайских товаров через Беларусь.

"Се также, вероятно, стремится содействовать усилиям Китая, направленным на то, чтобы позиционировать Китай как беспристрастного постороннего посредника в переговорах между Россией и Украиной", - говорится в отчете.

24 февраля Китай обнародовал "широкий план мирного урегулирования" войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. По мнению экспертов, Си может попытаться превратить свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в большие усилия через посредство в этой войне.

Также в отчете говорится, что Лукашенко подтвердил, что белорусская промышленность поставляет в Россию электронные компоненты, что потенциально подтверждает предварительные оценки ISW о том, что Беларусь может помочь РФ избежать западных санкций.

17 марта Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ подписали соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и производству фотошаблонов (промежуточный товар, используемый в производстве интегральных схем), что два государства разработали перечень критически важных электронных компонентов, и что белорусская промышленность уже начала снабжать некоторую микроэлектронику российским предприятиям.

В ISW оценивали, что Белоруссия может способствовать уклонению РФ от санкций, и что Китай может тайно передавать товары и/или оборудование в Россию через Белоруссию.

Государственный департамент США наложил санкции на несколько дополнительных белорусских оборонных организаций и усилил действующий экспортный контроль в Беларусь по состоянию на 24 февраля 2023 года, но эти санкции могут быть недостаточно всеобъемлющими, чтобы помешать Беларуси присылать РФ электронные компоненты, используемые в системах вооружений и других технологиях. назначение, говорится в публикации.